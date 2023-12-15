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波經
2023-12-15 04:31:11
日報

今日有咩波｜利昂世冠盃遇紅鑽 「大」鬥法世再現

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世冠盃今晚上演雙料娛樂，其中頭場利昂與浦和紅鑽作歷史性首度碰頭。利昂今季只位處墨超中游，失球頗多；浦和紅鑽則在亞冠盃最後一輪分組賽爆大冷不敵弱旅，宣布衛冕失敗。兩隊近期攻守失衡，今場隨時合演入球騷！(球賽編號FB9636，12月15日22:30開賽)

利昂貴為中北美洲冠軍盃盟主，世冠盃第2圈初登場僅遇上亞洲代表，按理級數較高。不過，球隊上屆在該盃賽的奪冠之路，其實只曾淘汰蒙特雷與FC洛杉磯2支實力分子，未算證明太多。球隊近4輪墨超只嘗一勝，防線場場最少失2球；就算陣中的烏拉圭「進攻孖寶」費特歷高雲拿斯(Federico Vinas)和尼高拉斯盧比斯(Nicolas Lopez)季內入球停不了，助攻王安祖文拿(Angel Mena)亦持續交出好表現，但來到世冠盃大舞台，防守持續不濟，想走得更遠難度不少。

浦和紅鑽貴為亞冠盃盟主，但今季日職只得第4，最後4輪亞冠盃分組賽更輸足3場；包括最後一輪爆大冷不敵弱旅河內FC，雖仍力保小組第2，卻因得分不及其餘東亞組別次名球隊，黯然離場。主帥史哥沙待世冠盃賽事完結後，便會離隊；會方亦已從瑞典超的赫根，邀得老牌教頭賀姆(Per-Mathias Hogmo)加盟，明年初正式履新。管理層正值新舊交替，若要取得好成績，一對外援前鋒白賴仁連斯臣(Bryan Linssen)及荷西簡迪(Jose Kante)的表現好壞成為關鍵；今場遇上擅攻不擅守的利昂，紅鑽亦會放手一搏。

伊蒂哈德賓施馬領軍 入球有保證

另一場，東道主伊蒂哈德迎戰世冠盃常客艾阿里。伊蒂哈德在世冠盃第1圈不費吹灰之力，半場未夠已憑羅馬連奴(Romarinho)、尼高路簡迪(N’Golo Kante)與賓施馬(Karim Benzema)建功，3球大炒大洋洲代表奧克蘭，耗力甚少；今場續有主場之利，遇上上屆世冠盃曾與皇家馬德里、法林明高駁火的非冠盃盟主艾阿里，預期不會有悶場，吼「大」著數！(球賽編號FB9637，12月16日02:00開賽)

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