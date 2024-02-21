今日有咩波｜利物浦迎盧頓「大」鬥法

為遷就利物浦周日與車路士合演英聯盃決賽，紅軍新一輪英超鬥盧頓，特意安排提早在今夜上演。利物浦上仗大炒賓福特，接連有主力傷出；盧頓上輪硬撼曼聯，賽前亦有首席射手熱身受傷，但兩隊踢法極為進取，紅軍攻強守弱，碰上死纏爛打的盧頓，入球騷可期！(球賽編號FB1869，2月22日03:30開賽)
利物浦上輪英超雖以4比1大炒賓福特，但中場居迪斯鍾斯、前鋒迪亞高祖達、射手達雲紐尼斯均中途傷出，代價極大。幸好，後備落場的穆罕默德沙拿與加普爭氣，二人同樣交出1入波1助攻，帶領球隊在人腳不整下，依然輕鬆大勝對手。英超錦標對列強極為重要，就算紅軍有英聯盃決賽後顧，今夜迎戰盧頓，贏波3分仍是志在必得。
盧頓上輪英超主場1比2僅負曼聯，首席射手艾迪巴約熱身期間受傷，被逼要由甚少打正選的活祖掛帥。更大打擊是開賽未夠1分鐘，左中堅阿馬路比爾回傳乏力下，被紅魔射手海倫單刀先開紀錄。盧頓早段防線不集中，一早落後2球，但未有放棄；更由射手卡爾頓摩利士火速追回1球。其實整個下半場，盧頓都是圍攻曼聯，若非中場大將巴克里補時階段頭槌頂中楣不入，球隊或能逼和對手。
利物浦近5戰主場皆有失波
連同盃賽在內，利物浦最近5次在晏菲路出戰全勝轟入18球，但場場都有失波；盧頓近5戰作客亦取3勝2和佳績，同樣入得失得，早前英超作客與紐卡素踢成4比4，記憶猶新。兩軍首循環踢成1比1，盧頓為護級無畏無懼，紅軍跟曼城、阿仙奴在前列纏鬥，亦每戰必主動，今場預料會上演一場入球大戰。