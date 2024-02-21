今日有咩波｜利物浦迎盧頓「大」鬥法

為遷就利物浦周日與車路士合演英聯盃決賽，紅軍新一輪英超鬥盧頓，特意安排提早在今夜上演。利物浦上仗大炒賓福特，接連有主力傷出；盧頓上輪硬撼曼聯，賽前亦有首席射手熱身受傷，但兩隊踢法極為進取，紅軍攻強守弱，碰上死纏爛打的盧頓，入球騷可期！(球賽編號FB1869，2月22日03:30開賽)

利物浦上輪英超雖以4比1大炒賓福特，但中場居迪斯鍾斯、前鋒迪亞高祖達、射手達雲紐尼斯均中途傷出，代價極大。幸好，後備落場的穆罕默德沙拿與加普爭氣，二人同樣交出1入波1助攻，帶領球隊在人腳不整下，依然輕鬆大勝對手。英超錦標對列強極為重要，就算紅軍有英聯盃決賽後顧，今夜迎戰盧頓，贏波3分仍是志在必得。