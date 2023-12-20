今日有咩波｜利物浦迎韋斯咸 要「大」翻身

英聯盃8強大戰，利物浦守尾門惡鬥韋斯咸。紅軍剛在英超慘被全場死守的曼聯悶和，全隊上下怒火中燒；今夜遇上近期入球停不了的「槌仔幫」，隨時合演入球騷，足智彩入球中位數[3/3.5]球，照「大」可也！(球賽編號FB9828，12月21日04:00開賽)

在「雙紅會」全場34次射門，8次中目標；但面對只得「6射1中」，施以龜縮政策的曼聯，利物浦終被悶和0比0收場。難怪賽後主帥高普(Jürgen Klopp)、隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，都對敵方毫無爭勝意欲的消極態度以示不滿。