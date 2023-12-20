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波經
2023-12-20 04:29:52
日報

今日有咩波｜利物浦迎韋斯咸 要「大」翻身

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利物浦

利物浦前線火力強，沙拿、紐尼斯少有連續兩場失準。

英聯盃8強大戰，利物浦守尾門惡鬥韋斯咸。紅軍剛在英超慘被全場死守的曼聯悶和，全隊上下怒火中燒；今夜遇上近期入球停不了的「槌仔幫」，隨時合演入球騷，足智彩入球中位數[3/3.5]球，照「大」可也！(球賽編號FB9828，12月21日04:00開賽)

在「雙紅會」全場34次射門，8次中目標；但面對只得「6射1中」，施以龜縮政策的曼聯，利物浦終被悶和0比0收場。難怪賽後主帥高普(Jürgen Klopp)、隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，都對敵方毫無爭勝意欲的消極態度以示不滿。

畢竟，「雙紅會」前，利物浦季內各戰線累計主場11戰全勝，火力全開；早前在英聯盃就曾以3比1反勝李斯特城晉級，今晚迎擊來勢洶洶的韋斯咸，預期主隊不會作太多輪換，進攻鐵三角路易斯迪亞斯(Luis Díaz)、達雲紐尼斯(Darwin Núñez)與穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，誓必要在一眾晏菲路「忠粉」面前，拚過明白。

聯賽盃考驗高普莫耶斯變陣

貴為上屆歐協聯盟主，韋斯咸已搖身一變成為盃賽專家。無疑該隊早前英超曾作客吞富咸5蛋，但上周中歐霸2球擊敗弗賴堡後，緊接聯賽亦以3球大炒狼隊，馬上反彈。一對進攻主力古達斯(Mohammed Kudus)，以及壽星仔(12月20日生日)的查洛保雲(Jarrod Bowen)，包辦3個入球；中場大將盧卡斯柏基達(Lucas Paquetá)更來個助攻帽子戲法，表現光芒四射。

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韋斯咸上圈英聯盃以3比1勇挫阿仙奴，盡顯黑馬本色，在主帥莫耶斯(David Moyes)連番改造下，槌仔幫戰力正在不斷提升。球隊今場近乎「夫添」，只有「大隻佬」米查利安東尼奧(Michail Antonio)養傷；要在防線向來不穩的紅軍身上取得入球，不難做到，今戰博開入球騷！

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