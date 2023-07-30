今日有咩波｜利物浦遠征新加坡出戰兩場 頭炮可捕李斯特城(附熱身賽直播賽程)

來屆失歐聯參賽資格的利物浦，今夏陣容變動不少，可幸補入精兵，決心在來屆重新振作；周日在新加城之旅首戰，鬥來屆降落英冠的「狐狸」李斯特城，有力打響頭炮。(7月30日17:00開賽)

佐敦軒達臣離利物浦

紅軍利物浦在出發前，先在德國約戰德乙格雷特霍夫，在路易斯戴亞斯(Luiz Diaz)先開紀錄、下半場出場的「新9號」箭頭達雲紐尼斯(Darwin Nunez)(2球)及穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)「埋齋」，4比4逼和對手。

主帥高普上、下半場派出不同陣容出場，但陣容深度足火力暢旺；在原隊長佐敦軒達臣離隊赴沙特搵食，新加盟的「10號」阿歷斯麥阿里士打(Alex Mac Allister)，在全新組合的中場，上半場跟阿諾山大阿諾特(Alexander-Arnold)及加普(Gakpo)合作，反而另一重金禮聘的匈牙利中場蘇保斯拉爾(Szoboszal)未有落場。

阿歷斯麥阿里士打談及在德國訓練表示：「一天3課不是容易，但我們做得很好，這是很好的季前準備。」利物浦周日轉戰新加坡國家體育場先戰李斯特城，之後下周三(8月2日)在同一場地鬥德國拜仁慕尼黑，可讓高普盡情試陣外；球會6大名宿包括魯殊(Rush)、艾德烈治(Aldridge)及班尼斯(Barnes)等，將會隨隊出發，以出席今次新加坡之旅的各項場外活動。