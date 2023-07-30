今日有咩波｜利物浦遠征新加坡出戰兩場 頭炮可捕李斯特城(附熱身賽直播賽程)

來屆失歐聯參賽資格的利物浦，今夏陣容變動不少，可幸補入精兵，決心在來屆重新振作；周日在新加城之旅首戰，鬥來屆降落英冠的「狐狸」李斯特城，有力打響頭炮。(7月30日17:00開賽)
佐敦軒達臣離利物浦
紅軍利物浦在出發前，先在德國約戰德乙格雷特霍夫，在路易斯戴亞斯(Luiz Diaz)先開紀錄、下半場出場的「新9號」箭頭達雲紐尼斯(Darwin Nunez)(2球)及穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)「埋齋」，4比4逼和對手。
主帥高普上、下半場派出不同陣容出場，但陣容深度足火力暢旺；在原隊長佐敦軒達臣離隊赴沙特搵食，新加盟的「10號」阿歷斯麥阿里士打(Alex Mac Allister)，在全新組合的中場，上半場跟阿諾山大阿諾特(Alexander-Arnold)及加普(Gakpo)合作，反而另一重金禮聘的匈牙利中場蘇保斯拉爾(Szoboszal)未有落場。
阿歷斯麥阿里士打談及在德國訓練表示：「一天3課不是容易，但我們做得很好，這是很好的季前準備。」利物浦周日轉戰新加坡國家體育場先戰李斯特城，之後下周三(8月2日)在同一場地鬥德國拜仁慕尼黑，可讓高普盡情試陣外；球會6大名宿包括魯殊(Rush)、艾德烈治(Aldridge)及班尼斯(Barnes)等，將會隨隊出發，以出席今次新加坡之旅的各項場外活動。
李斯特城降英冠陣容重整
對手李斯特城，來屆降落英冠作賽，變動頗大，主帥由前哥迪奧拿副手、意大利的馬利斯卡(Maresca)接任；多位主將包括占士麥迪臣(James Maddison)、哈維班尼斯(Harvey Barnes)及泰利文斯(Tielemans)3大中場被英超隊挖走，後防變動亦大，並有熱刺的哈利雲克斯(Harry Winks)及狼隊中堅高亞迪(Conor Coady)補入。
球隊亞洲之旅首站原定在泰國曼谷鬥熱刺，因臨場傾盆大雨、球場積水要改期；球隊之後在曼谷訓練中心約戰上屆泰超季軍泰港，結果由中場尼迪迪(Wilfred Nididi)入波，小勝1比0。
馬利斯卡期待鬥利物浦並說：「這肯定對我們是很好的考驗，不過高亞迪早前受傷，我們需要耐心等候。」「狐狸」今戰後便回英應付下月6日英冠首戰對高雲地利，周日是他們今夏唯一一場正式球會賽，陣容變動大加上實戰不足，面對紅軍，勢處下風。