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波經
2024-02-16 04:29:53
日報

今日有咩波｜利華卡士高 穩挫海登咸

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利華古遜

上輪勝出德甲榜首戰的「一哥」利華古遜，明晚將作客現時另一支當紅、保持了連續8場聯賽不敗的海登咸。雖然兩軍近況同樣出色，但利華古遜級數遠勝對手，今場作客仍贏面較高。(球賽編號FB1660，2月17日22:30開賽)

利華古遜在上輪德甲以3比0清脆擊敗了拜仁慕尼黑，將榜首優勢拉開至5分，對於爭取球會史上首個聯賽冠軍踏前了一大步。現時累積在各項正式賽事計31場不敗、兼是歐洲5大聯賽唯一不敗之師。

球隊在主帥沙比阿朗素麾下，越踢越有信心；即使球隊今戰續有尼日利亞射手邦尼菲斯因傷缺陣，艾斯基爾柏拉斯奧斯又上陣成疑；但鋒線在超新星科利安華迪斯領導下，配上出擊力強的雙翼衛阿歷斯基莫度及謝利美費林邦等，依然是無堅不摧。

事實上，利華古遜開季至今21場攻入55球失14球，數據是球隊史上同期最佳成績；而暫拿下55分則是德甲史上第三佳，媲美全盛時期的班霸拜仁。

對手升班馬海登咸近況同樣出色，計近8場聯賽取得4勝4和，攀至聯賽榜中游位置；在這段期間強大氣勢僅不及今場客軍。然而要注意是海登咸近期所遇對手，就只得多蒙特是前列球隊，雙方互交白卷，其他場次考驗未算太多；而進攻過份側重中場指揮官比斯治，令對手易於防範，今場硬撼當時得令的利華古遜，要保不敗難度甚高。

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拜仁哀兵作客波琴不容有失

另外，今輪德甲壓軸戰由次席拜仁慕尼黑作客波琴。拜仁剛戰歐聯不敵拉素，近兩場賽事合共只得1次射門中框，狀態低迷；不過始終深具實力，遇上近期主場火力不俗、戰績硬淨的波琴，料會打醒精神放手一搏，入球亦不會少。(球賽編號FB1661，2月19日00:30開賽)

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