今日有咩波｜利華卡士高 穩挫海登咸

上輪勝出德甲榜首戰的「一哥」利華古遜，明晚將作客現時另一支當紅、保持了連續8場聯賽不敗的海登咸。雖然兩軍近況同樣出色，但利華古遜級數遠勝對手，今場作客仍贏面較高。(球賽編號FB1660，2月17日22:30開賽)

利華古遜在上輪德甲以3比0清脆擊敗了拜仁慕尼黑，將榜首優勢拉開至5分，對於爭取球會史上首個聯賽冠軍踏前了一大步。現時累積在各項正式賽事計31場不敗、兼是歐洲5大聯賽唯一不敗之師。

球隊在主帥沙比阿朗素麾下，越踢越有信心；即使球隊今戰續有尼日利亞射手邦尼菲斯因傷缺陣，艾斯基爾柏拉斯奧斯又上陣成疑；但鋒線在超新星科利安華迪斯領導下，配上出擊力強的雙翼衛阿歷斯基莫度及謝利美費林邦等，依然是無堅不摧。