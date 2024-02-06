今日有咩波｜利華古遜史特加 對攻博「大」

德國盃8強今夜重頭戲，利華古遜主場大戰史特加。利華古遜歇冬後銳氣稍減，縱然仍能力保不敗，但踢來已再無壓倒性優勢；對手史特加曾經歷一段低潮期，但近期回復大勇，接連大勝對手。兩隊踢法主攻，前線火力十足，但防線絕非滴水不漏，今戰入球不會少！(球賽編號FB1266，2月7日03:45 開賽)
利華古遜今屆大爆發，德甲長踞榜首，德國盃亦3戰全勝轟入16球，火力全開。但自從首席射手邦尼菲斯(Victor Boniface)長期養傷後，無論是用上替補中鋒柏德列舒希克(Patrik Schick)，抑或起用從貝迪斯新加盟的伊基利斯亞斯(Borja Iglesias)掛帥，前場的震攝力有所減弱。
沙比阿朗素進攻選擇多
幸好，利華古遜主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)手上，仍有好波之人科利安華迪斯(Florian Wirtz)，以及3匹快馬阿歷斯基莫度(Álex Grimaldo)、謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)與尼敦迪拿(Nathan Tella)，負責後上支援。球隊上輪聯賽贏達斯泰特，就由尼敦迪拿梅開二度，成為贏波功臣；但該隊本周末就要在德甲榜首大戰硬撼拜仁慕尼黑，相信利華古遜今場盃賽肯定主動出擊，避免加時，務求盡早拉開比數，讓主力爭取多些休息時間。
史特加今屆同樣大躍進，德甲暫居第3，德國盃亦3戰全勝0失球。歇冬後，球隊雖在德甲戰場連敗，但近仗已重拾正軌，先在主場5比2狂勝RB萊比錫，再在客場3比1輕取弗賴堡；單是白禮頓借將射手安達夫(Deniz Undav)已包辦近2仗當中4球，火力全開。兩支德甲最強黑馬大對決，隨時合演入球騷！