今日有咩波｜利華古遜稱「霸」唔「蘭」 爭三冠王第2關

今屆歐洲3大盃賽首場決賽——歐霸終極戰，今晚深夜將在愛爾蘭首都都柏林上演。力爭首度在歐洲賽稱霸的阿特蘭大，將會火併正力爭成為不敗三冠王的利華古遜。阿特蘭大早前在意盃決賽失利，似欠冠軍命；反觀利華古遜既已有德甲錦標在手，三冠王先過一關，氣勢澎湃，乘勇出戰，可以捧場。(球賽編號FB6649，5月23日03:00開賽)

阿特蘭大隊史唯一一次在頂級賽事奪冠，已要數至1963年的意盃；今屆表現可人，聯賽暫排第5，爭歐聯一席位佔上風，但上周中於意盃遇上近況普通的祖雲達斯，卻輸0比1失冠，對士氣難免帶來打擊。正因為該隊仍在爭逐下屆歐聯入場券，於聯賽一直未敢太過放鬆，季尾場場硬仗下，會否在今場大戰出現疲態實在難料。

阿特蘭傷兵多影響陣容深度

再者，阿特蘭大中場重心迪魯恩與後衛艾美賀姆剛戰意甲因傷缺陣，今場上陣成疑；其中迪魯恩一旦未能披甲，影響更大。至於另一防線重心哥拉辛拿斯自月初歐霸鬥馬賽早段傷出後，便一直休戰至今，今戰防線唯有靠迪占士堤支撐，但遇上單計近4仗入14球的利華古遜，恐怕難以抵擋。