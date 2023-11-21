今日有咩波｜前線傷兵滿營 巴西主場難敵阿根廷

前線告急，巴西有難！世界盃南美洲區外圍賽世紀大戰，由巴西在香港時間明晨硬撼阿根廷。巴西近期低迷，前線孭飛球星雲尼斯奧斯祖利亞更在上輪一早傷出，猶如壯士斷臂；面對由球王美斯領軍的阿根廷，縱有主場之利，亦不值支持。足智彩開出讓球平手盤，必撐阿根廷「客勝」(球賽編號FB8604，11月22日08:30開賽)。

巴西看守領隊甸尼斯今夏走馬上任，但巴西表現只是曇花一現；堂堂森巴雄師，計近3輪世盃外只得1分，包括近2輪出訪烏拉圭與哥倫比亞敗走而回。再計對上4輪僅入3球，其中2球更來自一對中堅加比爾馬加希斯與馬昆奴斯；王牌尼馬早前已重創長休，之後輪到熱刺的李察利臣入長期傷兵營，巴西惡夢卻未完。

巴西主將雲尼斯奧斯長唞

原本孭飛的皇家馬德里尖刀雲尼斯奧斯祖利亞，上輪鬥哥倫比亞上半場已傷出，或要休戰至年底，球隊最終反勝為敗；而該仗頂上、効力白禮頓的祖奧柏度、之後入替的明尼路的保連奴、已被皇家馬德里預先簽訂的彭美拉斯超新星安迪克，上述3人該戰才首度替巴西披甲，大賽經驗匱乏。至於養傷多時的阿仙奴箭頭加比爾捷西斯，雖然傷愈急召入伍，今場或要頂硬上，但狀態成疑；球隊尚要在鄉親父老面前硬撼阿根廷，壓力倍增。

相比之下，繼續「食老本」的阿根廷，隊內主力夾慣夾熟，今屆頭4輪世盃外全勝兼一球不失，甚具霸氣。雖然該隊上輪主場爆冷以0比2不敵冒起中的烏拉圭，表現不似預期；但偶一為之問題不大，反而令眾將得以及時警醒，重拾贏波的飢渴感。