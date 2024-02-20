今日有咩波｜剛戰失分一肚火 曼城入球騷娛「賓」

英超周中補賽，曼城今夜迎戰賓福特。「藍月」曼城剛戰狂攻車路士，僅搶回1分兼失去爭標主導權；今仗主場鬥近期防守欠佳的「蜜蜂兵團」賓福特，「大」捷可期！(球賽編號FB1832，2月21日03:30開賽)

曼城上輪迎戰車路士，全場多達31次射門，單是艾寧夏蘭特(Erling Haaland)已有超過10次埋門，但腳頭無靈；最終靠防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)尾段挺身而出，1比1逼和對手，無法打造各項賽事12連捷。失分後，曼城落後多踢1場的利物浦與阿仙奴4分及2分。

藍月跟賓福特上次英超碰頭，結果菲爾科頓(Phil Foden)大演帽子戲法，輕鬆反勝3比1，今場主客對調，形勢上對曼城更有利。