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波經
2024-02-20 04:30:29
日報

今日有咩波｜剛戰失分一肚火 曼城入球騷娛「賓」

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英超周中補賽，曼城今夜迎戰賓福特。「藍月」曼城剛戰狂攻車路士，僅搶回1分兼失去爭標主導權；今仗主場鬥近期防守欠佳的「蜜蜂兵團」賓福特，「大」捷可期！(球賽編號FB1832，2月21日03:30開賽)

曼城上輪迎戰車路士，全場多達31次射門，單是艾寧夏蘭特(Erling Haaland)已有超過10次埋門，但腳頭無靈；最終靠防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)尾段挺身而出，1比1逼和對手，無法打造各項賽事12連捷。失分後，曼城落後多踢1場的利物浦與阿仙奴4分及2分。

藍月跟賓福特上次英超碰頭，結果菲爾科頓(Phil Foden)大演帽子戲法，輕鬆反勝3比1，今場主客對調，形勢上對曼城更有利。

蜜蜂兵團防守欠穩

「蜜蜂兵團」亦屬實力分子，近期贏過諾定咸森林及狼隊，射手艾雲東尼(Ivan Toney)復出後腳風甚順，另一箭頭尤尼韋沙(Yoane Wissa)亦從非國盃回歸，前線配搭上有更多選擇；但之前對戰熱刺、曼城與利物浦等強隊，雖然3場都有入波，卻全敗共失10球，遇強即屈，其中，上輪迎戰利物浦，中門大開，高大右閘基斯杜化艾查(Kristoffer Ajer)移入中路，與賓美(Ben Mee)、彌敦哥連斯(Nathan Collins)合組3人防線，速度慢之餘默契亦欠奉，終以1比4慘敗收場。

速度較快、踢法較硬淨的中堅賓諾克(Ethan Pinnock)繼續養傷，預期賓福特防線可變空間有限；大敗紅軍後，又遇上為爭霸必打醒精神的藍月，今場要不失球更難，惟考慮到曼城季內一再無法保持不失，今場必成一面倒大熱，捧「入球」大更安心！

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