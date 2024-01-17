今日有咩波｜勇況回落前線啞火 愛華頓難讓水晶宮

英格蘭足總盃第3圈重賽，今夜重頭戲由愛華頓再鬥水晶宮。「拖肥」愛華頓近期陷入球荒，一眾進攻主力忘帶射門鞋，即使主場出擊，表現亦未見標青；加上正正面臨聯賽第2度被扣分，士氣難免受損，今場難讓近期不敗率甚高的水晶宮。足智彩開出「讓球」愛華頓讓[0/0.5]，水晶宮客勝可博。(球賽編號FB0449，1月18日03:45開賽)

自從上月在英聯盃8強互射12碼被富咸淘汰，拖肥即陷低潮，就算上次英足盃鬥水晶宮時領紅牌的射手卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)，上訴得直毋須停賽；但這名近季傷患纏身的前英格蘭國腳，上次入波已是去年10月底，已不復當年勇，隊內其餘前鋒比圖比東卡(Beto Betuncal)與哥爾尼維特(Arnaut Danjuma Groeneveld)，入球能力亦是差得驚人。