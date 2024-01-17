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波經
2024-01-17 04:29:59
日報

今日有咩波｜勇況回落前線啞火 愛華頓難讓水晶宮

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水晶宮

水晶宮近況理想，有力再下一城。

水晶宮

水晶宮近況理想，有力再下一城。

英格蘭足總盃第3圈重賽，今夜重頭戲由愛華頓再鬥水晶宮。「拖肥」愛華頓近期陷入球荒，一眾進攻主力忘帶射門鞋，即使主場出擊，表現亦未見標青；加上正正面臨聯賽第2度被扣分，士氣難免受損，今場難讓近期不敗率甚高的水晶宮。足智彩開出「讓球」愛華頓讓[0/0.5]，水晶宮客勝可博。(球賽編號FB0449，1月18日03:45開賽)

自從上月在英聯盃8強互射12碼被富咸淘汰，拖肥即陷低潮，就算上次英足盃鬥水晶宮時領紅牌的射手卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)，上訴得直毋須停賽；但這名近季傷患纏身的前英格蘭國腳，上次入波已是去年10月底，已不復當年勇，隊內其餘前鋒比圖比東卡(Beto Betuncal)與哥爾尼維特(Arnaut Danjuma Groeneveld)，入球能力亦是差得驚人。

愛華頓

愛華頓有機會再被扣分，勢影響士氣。

愛華頓

愛華頓有機會再被扣分，勢影響士氣。

愛華頓或再被扣分

連同英足盃在內，愛華頓各項賽事5場不勝，近3戰更是0入球。無論是上次悶和水晶宮，抑或是剛戰聯賽跟阿士東維拉互交白卷，拖肥的鋒力只是隔靴搔癢，徒靠穩健防守跟對方抗衡；加上據報或因違反財政公平條例，面臨今屆聯賽第2度扣分，隊內士氣受打擊，亦未必有心在盃賽全力爭勝。

水晶宮 奧利斯

水晶宮奧利斯伊斯態勇

相反水晶宮近況回勇，近5戰1勝3和1負，曾經在2球落後兼作客的劣勢下，逼和班霸曼城；球隊月初出戰英足盃後，不用應付聯賽，可全力部署今場重賽，一眾主力抖夠後，體力隨時有優勢。再者，隊內2名中場發電機米高奧利斯(Michael Olise)與伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，近期不受傷患纏擾，可同時壓陣；對球隊攻守串連有莫大幫助，今有望助水晶宮在法定時間起碼保不敗！

同晚，尚有2場英足盃第3圈重賽，其中英超諾定咸森林出訪英甲黑池；英甲布里斯托流浪則主場迎戰英冠諾域治。

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