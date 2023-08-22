今日有咩波｜勇闖亞冠挑戰不可能任務 理文作客硬撼紅鑽

港超聯勁旅理文，今天香港時間黃昏將於日本埼玉2002體育場，在亞冠盃附加賽作客挑戰上屆冠軍浦和紅鑽，勝方將可躋身分組賽。理文上圈贏得精彩，以荷蘭新援保利臣為首等多位外援，發揮水準；球隊上下一心，將全力爭取完成「不可能的任務」(今天18:30開賽)。

立花稜也返日本作賽

理文大軍上周末已啟程往日本全力備戰，其中上仗踢足全場的27歲日本外援立花稜也，球員生涯從未在當地落班；今次卻以職業球員身份回歸日本作賽，備受關注。球隊另一焦點，自然是上仗首度披甲即梅開二度、協助球隊主場大炒印尼峇里聯5比1的保利臣。這位前荷甲甘堡爾中場，現年僅30歲，正處球員當打之年；他在上仗賽後表明今次征日並非「學校旅行」，提醒隊員要認真作戰，鬥志鼎盛。

理文今季取得好開始，除保利臣外，愛沙尼亞前鋒安尼亞，以至兩名巴西兵艾華頓及基華尼頓都有不俗質素；配上本地兵如顏樂楓及黃威等，攻守兼備，士氣正好。教練曾昭達上仗提早到當地，向當時出戰聯賽的浦和紅鑽吼路，今場會有破敵之計。