今日有咩波｜半隊主力缺陣 米杜士堡英聯盃難擋「車」

英格蘭聯賽盃4強首回合大戰，由米杜士堡今夜越級挑戰車路士。米杜士堡傷兵滿營，隊內主力不是被國家隊徵召，就是不合上陣資格，戰力銳減；英超富豪兵團車路士傷兵亦不少，但勝在兵源充足，近況亦勇；今場作客有力先拔頭籌，客勝必捧！(球賽編號FB0254，1月10日04:00開賽)

米杜士堡今屆英聯盃雖未逢敵手，但自從首圈3比2險勝哈特斯菲爾德後，連續4圈作客均僅遇上英甲或英乙代表，能夠殺入4強，全靠籤運。球隊在英冠只位列中游，加上剛在英足盃硬撼阿士東維拉，在全程捱打下尾段失守，力拚僅敗；短短數天又要火拚車路士，就算續戰主場，慎防未能及時回氣。