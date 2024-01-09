熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 齮齕人生 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-01-09 04:30:26
日報

今日有咩波｜半隊主力缺陣 米杜士堡英聯盃難擋「車」

分享：
英格蘭聯賽盃 英格蘭聯賽盃 英格蘭聯賽盃

英格蘭聯賽盃4強首回合大戰，由米杜士堡今夜越級挑戰車路士。米杜士堡傷兵滿營，隊內主力不是被國家隊徵召，就是不合上陣資格，戰力銳減；英超富豪兵團車路士傷兵亦不少，但勝在兵源充足，近況亦勇；今場作客有力先拔頭籌，客勝必捧！(球賽編號FB0254，1月10日04:00開賽)

米杜士堡今屆英聯盃雖未逢敵手，但自從首圈3比2險勝哈特斯菲爾德後，連續4圈作客均僅遇上英甲或英乙代表，能夠殺入4強，全靠籤運。球隊在英冠只位列中游，加上剛在英足盃硬撼阿士東維拉，在全程捱打下尾段失守，力拚僅敗；短短數天又要火拚車路士，就算續戰主場，慎防未能及時回氣。

卡域克頭痛傷兵滿營

不過最令前曼聯名將、米杜士堡主帥卡域克(Michael Carrick)頭痛的是，球隊陣容嚴重不整。一對「袋鼠兵」拉利麥基爾和森姆施華拿出戰亞洲盃；而季內演出極搶鏡的翼鋒森姆格連活特，以及剛從阿士東維拉加盟的進攻中場阿沙斯，又因已曾替其他球會出戰英聯盃，今戰不能落場。曾於英超打滾的麥尼亞、路易斯奧拜恩及馬古斯科斯等主力養傷；目前隊內就只剩曼城借將摩根羅渣士，以及助攻王巴拉沙較具級數，軍容相當單薄。

英格蘭聯賽盃 英格蘭聯賽盃

車路士成績上揚

車路士今屆英聯盃抽籤同樣有運，對上4圈均能在主場出擊，但對手卻強得多。球隊近期復勇，英超連勝外，剛戰英足盃又在下半場發力，4比0大勝普雷斯頓，贏來大把在手。主帥普捷天奴麾下大軍，只有射手尼高拉斯積遜因出戰非國盃而缺陣；近期表現大勇的高爾彭馬，養傷多時的尼干古等好手均可上陣，配上上仗射入靚罰球的史達寧，今戰有望先拔頭籌！

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受