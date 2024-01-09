今日有咩波｜半隊主力缺陣 米杜士堡英聯盃難擋「車」

英格蘭聯賽盃4強首回合大戰，由米杜士堡今夜越級挑戰車路士。米杜士堡傷兵滿營，隊內主力不是被國家隊徵召，就是不合上陣資格，戰力銳減；英超富豪兵團車路士傷兵亦不少，但勝在兵源充足，近況亦勇；今場作客有力先拔頭籌，客勝必捧！(球賽編號FB0254，1月10日04:00開賽)
米杜士堡今屆英聯盃雖未逢敵手，但自從首圈3比2險勝哈特斯菲爾德後，連續4圈作客均僅遇上英甲或英乙代表，能夠殺入4強，全靠籤運。球隊在英冠只位列中游，加上剛在英足盃硬撼阿士東維拉，在全程捱打下尾段失守，力拚僅敗；短短數天又要火拚車路士，就算續戰主場，慎防未能及時回氣。
卡域克頭痛傷兵滿營
不過最令前曼聯名將、米杜士堡主帥卡域克(Michael Carrick)頭痛的是，球隊陣容嚴重不整。一對「袋鼠兵」拉利麥基爾和森姆施華拿出戰亞洲盃；而季內演出極搶鏡的翼鋒森姆格連活特，以及剛從阿士東維拉加盟的進攻中場阿沙斯，又因已曾替其他球會出戰英聯盃，今戰不能落場。曾於英超打滾的麥尼亞、路易斯奧拜恩及馬古斯科斯等主力養傷；目前隊內就只剩曼城借將摩根羅渣士，以及助攻王巴拉沙較具級數，軍容相當單薄。
車路士成績上揚
車路士今屆英聯盃抽籤同樣有運，對上4圈均能在主場出擊，但對手卻強得多。球隊近期復勇，英超連勝外，剛戰英足盃又在下半場發力，4比0大勝普雷斯頓，贏來大把在手。主帥普捷天奴麾下大軍，只有射手尼高拉斯積遜因出戰非國盃而缺陣；近期表現大勇的高爾彭馬，養傷多時的尼干古等好手均可上陣，配上上仗射入靚罰球的史達寧，今戰有望先拔頭籌！