今日有咩波｜卡雲尼加盟助陣自由盃 小保加有力贏波入8強

卡雲尼穿10號球衣

上屆阿甲盟主小保加，今屆聯賽一度跌落中游，可幸季尾回勇；在剛完季的阿甲尾6輪取得5勝1和，最終以第7名完成。阿甲球會一向在這項盃賽霸氣十足，小保加亦僅次同來自阿甲的獨立隊，曾6奪自由盃；今屆來到16強首回合，作客跟蒙特維多國民隊0比0打和，以該隊分組賽主場3戰全勝僅失1球，加上一向對這項南美最高榮譽球會盃賽高度重視，主場必全力出擊大搏殺。

小保加上月尾更公布36歲，曾効力巴黎聖日耳門及曼聯等西歐大球會的烏拉圭射手卡雲尼，免費加盟並簽約18個月，可先在自由盃淘決賽披甲。卡雲尼上季傷患困擾，西甲上陣25次僅入5球，今次據報更自付130萬英鎊(1,300萬港元)，買斷跟華倫西亞合約，得以穿上馬納當拿、列基美及泰維斯等阿根廷名將，曾穿上的小保加「10號」球衣，對隊內士氣必然進一步提升。