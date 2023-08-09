今日有咩波｜卡雲尼加盟助陣自由盃 小保加有力贏波入8強

季尾回勇的阿甲勁旅小保加，香港時間明早主場迎擊烏拉圭的蒙特維多國民隊；有望藉主場威力，加上烏拉圭猛將卡雲尼(Edinson Cavani)加盟，贏波入8強。足智彩開出讓球小保加讓0.5/1球，必取讓球主勝。(球賽編號FB3981，8月10日08:00開賽)。
卡雲尼穿10號球衣
上屆阿甲盟主小保加，今屆聯賽一度跌落中游，可幸季尾回勇；在剛完季的阿甲尾6輪取得5勝1和，最終以第7名完成。阿甲球會一向在這項盃賽霸氣十足，小保加亦僅次同來自阿甲的獨立隊，曾6奪自由盃；今屆來到16強首回合，作客跟蒙特維多國民隊0比0打和，以該隊分組賽主場3戰全勝僅失1球，加上一向對這項南美最高榮譽球會盃賽高度重視，主場必全力出擊大搏殺。
小保加上月尾更公布36歲，曾効力巴黎聖日耳門及曼聯等西歐大球會的烏拉圭射手卡雲尼，免費加盟並簽約18個月，可先在自由盃淘決賽披甲。卡雲尼上季傷患困擾，西甲上陣25次僅入5球，今次據報更自付130萬英鎊(1,300萬港元)，買斷跟華倫西亞合約，得以穿上馬納當拿、列基美及泰維斯等阿根廷名將，曾穿上的小保加「10號」球衣，對隊內士氣必然進一步提升。
小保加 對 蒙特維多國民隊數據及分析
小保加 對 蒙特維多國民隊賠率
國民隊自由盃場場失波
陣容上，曾效力曼聯多年的阿根廷門將羅美路(Sergio Romeo)，上次交手所受威脅不多；主力中堅般奴華迪斯停賽期滿，今場復出，守力更安心。前線上會由作客「4-5-1」改踢較主動的「4-4-2」，米基爾米倫迪爾(Miguel Merentiel)先夥拍賓尼迪圖(Dario Benedetto)，卡雲尼隨時候命。
來自烏拉圭的蒙特維多國民隊，開季聯賽7戰只得11分排第3，近期火力平平；上次交手雖贏形勢，但其實全場亦只得2次中目標射門。球隊今屆3輪自由盃客場賽事，勝和負各1，期間場場失波；加上防守中場迪亞高洛迪古斯該仗開賽早段傷出，今場要由泰亞高希古拿頂上，截擊力受削。陣中烏拉圭箭頭祖安拉美利斯(Juan Ramirez)狀態又不及上屆火熱，今屆自由盃及今屆聯賽客場同樣未「開齋」，今場要在南美名牌身上取得甜頭，難度不少，寧撐主隊。
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