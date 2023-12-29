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波經
2023-12-29 04:30:27
日報

今日有咩波｜反勝維拉魔性澎湃 曼聯乘勇「大」戰森林

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紅魔發火，非同小可！英超周六尾場大戰，曼聯夜訪諾定咸森林。曼聯剛戰半場2球落後下，仍能反勝維拉，球隊上下士氣正盛；遇上易帥後第2仗已反勝紐卡素、取得久違勝仗的森林，預期雙方駁火，全力爭取連捷，入球騷可期！(球賽編號FB0036，12月31日01:30開賽)

紅魔發火，非同小可！英超周六尾場大戰，曼聯夜訪諾定咸森林。曼聯剛戰半場2球落後下，仍能反勝維拉，球隊上下士氣正盛；遇上易帥後第2仗已反勝紐卡素、取得久違勝仗的森林，預期雙方駁火，全力爭取連捷，入球騷可期！(球賽編號FB0036，12月31日01:30開賽)

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曼聯加拿祖拉舒福特雙翼齊飛

對手曼聯早前3輪英超只得1分0入球，上仗迎戰維拉亦因防守失誤，導致半場2球落後；但紅魔眾將並沒有放棄，神奇反勝對手3比2。主帥滕哈格撥亂反正，該仗收起季內0入球0助攻的安東尼，將阿歷真度加拿祖移往右路，成就這位阿根廷年輕好手梅開二度。拉舒福特亦能回歸擅長的左翼位置，就連射手海倫終於在英超「開齋」，並取得重要的奠勝球。

曼聯鋒力雖強，但防線亦有不少甩漏，首循環迎戰森林，曼聯開賽4分鐘已連失2球；幸好憑著魔性澎湃及強大後勁，以3比2反勝對手。再者，雙方炮手已重拾射門鞋，今場博入球「大」啱數。

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曼城主場強攻錫菲聯

本月同樣易帥的錫菲聯，同日將在兩大主力、中堅阿美賀錫和中場古斯達禾咸馬雙雙停賽下，作客挑戰曼城。錫菲聯上輪因2球烏龍波，2比3反負盧頓，士氣肯定受挫。相反，曼城剛憑菲爾科頓、祖利安艾華利斯及貝拿度施華各建一功，3比1反勝愛華頓，贏來似難實易；今戰返主場鬥弱旅，「大」捷可期！(球賽編號FB0042，12月31日23:00開賽)

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英超第20周賽事

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