今日有咩波｜反勝維拉魔性澎湃 曼聯乘勇「大」戰森林

紅魔發火，非同小可！英超周六尾場大戰，曼聯夜訪諾定咸森林。曼聯剛戰半場2球落後下，仍能反勝維拉，球隊上下士氣正盛；遇上易帥後第2仗已反勝紐卡素、取得久違勝仗的森林，預期雙方駁火，全力爭取連捷，入球騷可期！(球賽編號FB0036，12月31日01:30開賽)

紅魔發火，非同小可！英超周六尾場大戰，曼聯夜訪諾定咸森林。曼聯剛戰半場2球落後下，仍能反勝維拉，球隊上下士氣正盛；遇上易帥後第2仗已反勝紐卡素、取得久違勝仗的森林，預期雙方駁火，全力爭取連捷，入球騷可期！(球賽編號FB0036，12月31日01:30開賽)

曼聯加拿祖拉舒福特雙翼齊飛

對手曼聯早前3輪英超只得1分0入球，上仗迎戰維拉亦因防守失誤，導致半場2球落後；但紅魔眾將並沒有放棄，神奇反勝對手3比2。主帥滕哈格撥亂反正，該仗收起季內0入球0助攻的安東尼，將阿歷真度加拿祖移往右路，成就這位阿根廷年輕好手梅開二度。拉舒福特亦能回歸擅長的左翼位置，就連射手海倫終於在英超「開齋」，並取得重要的奠勝球。

曼聯鋒力雖強，但防線亦有不少甩漏，首循環迎戰森林，曼聯開賽4分鐘已連失2球；幸好憑著魔性澎湃及強大後勁，以3比2反勝對手。再者，雙方炮手已重拾射門鞋，今場博入球「大」啱數。