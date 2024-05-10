今日有咩波｜各有目標 車路士「大」戰森林

周六英超尾場，諾定咸森林迎戰車路士，兩隊各有目標。車路士連勝熱刺與韋斯咸，火力全開，仍力爭上游踢歐戰，但季內客場戰績一般，失球又多；護級漩渦掙扎的森林，上仗擊退錫菲聯反彈，今戰主場謝幕一定搏命，入球不會少！(球賽編號FB6154，5月12日00:30開賽)
車路士在主場連勝兩場倫敦打吡，過程輕鬆，本輪前排第7，爭奪來屆歐戰席位重拾曙光。攻擊主將高爾彭馬、干拿加歷查、馬度基，以至之前失機頻頻的箭頭尼高拉斯積遜皆有建樹，火力全開。
不過，藍戰士計近6輪英超作客不勝，期間遇上較弱的賓福特及錫菲聯，都只能與對手踢成2比2，客場防線嚴重不穩；對上一次英超作客贏波已是今年2月中旬，3比1反勝水晶宮，贏來亦絕不輕鬆，明晚遇上志切搶分護級的森林，未許安枕。
森林護級仍要努力
因違反公平競技條例而被扣4分的森林，早前先後不敵熱刺、愛華頓及曼城，一度身陷險境；直至上仗英超才憑今場倒戈的赫臣奧度爾梅開二度，作客3比1反勝包尾錫菲聯，暫時領先尾三的盧頓3分，得失球差亦有11球優勢，表面上護級形勢大好。
但由於森林在英超煞科日仍要作客般尼，若然般尼同晚作客爆冷擊敗熱刺，或者盧頓作客打敗韋斯咸；屆時森林最後一輪聯賽，便要與般尼進行生死決鬥。為免夜長夢多，加上今戰更是主場謝幕戰，森林必全力搶分。再者，首循環，森林才憑翼鋒安東尼伊蘭加一箭定江山，作客一球勇挫車路士；是役地頭出擊，當然有力討價還價，今場先吼「入球」大最穩陣！
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