今日有咩波｜各有目標 車路士「大」戰森林

周六英超尾場，諾定咸森林迎戰車路士，兩隊各有目標。車路士連勝熱刺與韋斯咸，火力全開，仍力爭上游踢歐戰，但季內客場戰績一般，失球又多；護級漩渦掙扎的森林，上仗擊退錫菲聯反彈，今戰主場謝幕一定搏命，入球不會少！(球賽編號FB6154，5月12日00:30開賽)

車路士在主場連勝兩場倫敦打吡，過程輕鬆，本輪前排第7，爭奪來屆歐戰席位重拾曙光。攻擊主將高爾彭馬、干拿加歷查、馬度基，以至之前失機頻頻的箭頭尼高拉斯積遜皆有建樹，火力全開。