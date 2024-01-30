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波經
2024-01-30 04:30:12
日報

今日有咩波｜名帥大鬥法 南韓難贏沙特

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亞洲盃

今日有咩波｜名帥大鬥法 南韓難贏沙特

力爭相隔64年後重奪亞洲盃冠軍的「太極虎」南韓，今晚深夜在16強戰，火併爭標黑馬沙特阿拉伯。「太極虎」上仗賽和馬來西亞3比3，但整個分組賽防守表現平平，難令人信服；今夜面對來勢洶洶的沙特，要法定時間內贏波恐怕不易。南韓今場讓波，捧沙特的「讓球主客和」[+1]主勝。(球賽編號FB0895，1月31日0:00開賽)

南韓在分組賽表現普通，有指「太極虎」小組最後一戰踢和大馬，是為16強走線避開日本，姑勿論是真是假，但球隊防守薄弱，首席門將金承奎重創離隊，頂替的趙賢祐在最後兩場分組賽共失5球。縱然主力黃喜燦及金珍洙傷愈，但防線隱患不易解決。沙特在分組賽3戰2勝1和首名出線，最後一場分組賽收起大量正選悶和泰國；主力休息充足，今場可望強陣爭勝。

今場焦點是兩大名帥交手，沙特主帥文仙尼，球員時代與現帶領南韓的奇連士文經常交手；但說到教波生涯，則以文帥較佳，曾帶領意大利稱霸2020年歐國盃。相反，奇連士文只曾帶領德國奪得2006年世盃季軍為最佳，且看文帥今屆能否為沙特，突破去屆16強止步的戰績。

同晚早場尚有烏茲別克對泰國，今場博入球大細中位數[2.5]球「細」。(球賽編號FB0894，1月30日19:30開賽)

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