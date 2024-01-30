今日有咩波｜名帥大鬥法 南韓難贏沙特

力爭相隔64年後重奪亞洲盃冠軍的「太極虎」南韓，今晚深夜在16強戰，火併爭標黑馬沙特阿拉伯。「太極虎」上仗賽和馬來西亞3比3，但整個分組賽防守表現平平，難令人信服；今夜面對來勢洶洶的沙特，要法定時間內贏波恐怕不易。南韓今場讓波，捧沙特的「讓球主客和」[+1]主勝。(球賽編號FB0895，1月31日0:00開賽)

南韓在分組賽表現普通，有指「太極虎」小組最後一戰踢和大馬，是為16強走線避開日本，姑勿論是真是假，但球隊防守薄弱，首席門將金承奎重創離隊，頂替的趙賢祐在最後兩場分組賽共失5球。縱然主力黃喜燦及金珍洙傷愈，但防線隱患不易解決。沙特在分組賽3戰2勝1和首名出線，最後一場分組賽收起大量正選悶和泰國；主力休息充足，今場可望強陣爭勝。