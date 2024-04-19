今日有咩波｜哀兵戰英足盃 曼城難讓車路士

英足盃4強大戰，「雙藍會」曼城與車路士明晚將在溫布萊爭入決賽。「藍月」曼城剛在歐聯8強贏盡形勢下射輸12碼被淘汰，士氣受挫，球員身心俱疲；相反，休息時間充裕的「藍戰士」車路士，上仗英超才狂數愛華頓，季內兩鬥曼城亦毫無懼色，此消彼長下，必撐冷門一方的車路士！(球賽編號FB4935，4月21日00:15開賽)

曼城剛戰歐聯全程圍攻皇家馬德里，奈何法定時間僅靠奇雲迪布尼下半場中後段一記妙射扳平，最終在互射12碼先後有貝拿度施華及高華錫宴客下，慘被淘汰，歐聯衛冕失敗。