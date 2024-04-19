今日有咩波｜哀兵戰英足盃 曼城難讓車路士

英足盃4強大戰，「雙藍會」曼城與車路士明晚將在溫布萊爭入決賽。「藍月」曼城剛在歐聯8強贏盡形勢下射輸12碼被淘汰，士氣受挫，球員身心俱疲；相反，休息時間充裕的「藍戰士」車路士，上仗英超才狂數愛華頓，季內兩鬥曼城亦毫無懼色，此消彼長下，必撐冷門一方的車路士！(球賽編號FB4935，4月21日00:15開賽)
曼城剛戰歐聯全程圍攻皇家馬德里，奈何法定時間僅靠奇雲迪布尼下半場中後段一記妙射扳平，最終在互射12碼先後有貝拿度施華及高華錫宴客下，慘被淘汰，歐聯衛冕失敗。
艾華利斯料擔正
匆匆再戰，藍月陣容預期輪換，奇雲迪布尼、貝拿度施華，甚至菲爾科頓隨時退居後備；反而上仗早早被換走的基亞利殊、艾寧夏蘭特，以及加時階段才上陣的祖利安艾華利斯，以至未有落場的馬菲奧斯紐尼斯，有望正選上陣。不過剛經歷慘痛出局，到底眾將能否在精神及體力即時恢復過來，實在大有疑問。
相反車路士上仗英超大捷，雖然尾段發生多位鋒將搶射12碼鬧劇，亦不得不佩服今屆從曼城過檔的高爾彭馬，季內的超凡入球能力。此子上仗大四喜後，今屆各項賽事已交出25個入球加13次助攻；聯賽射手榜已追平曼城的「入球機器」夏蘭特，二人今場正面交鋒鬥射術，令人期待！
曼城車路士今屆平分春色
兩隊今屆英超兩循環交手全和，首循環4比4，次循環1比1；對戰不落下風的車路士，季尾矛頭直指英足盃，今場準決賽遇上疲兵的「一哥」曼城，有力出冷！
另一邊廂，英冠高雲地利周日晚亦會在溫布萊挑戰「紅魔」曼聯。高雲地利今屆經常都抽好籤，晉級路途上只曾遇上狼隊一支英超對手；曼聯的晉級過程亦是在劣勢下驚險過關。兩隊近期戰績平庸，失球數字亦高，今場先取「入球」大！(球賽編號FB4938，4月21日22:30開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁