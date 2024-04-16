今日有咩波｜回師歐聯強陣出擊 巴塞態勇殺得「聖」起

歐聯8強次回合今晚由巴塞隆拿迎戰巴黎聖日耳門(PSG)擔大旗。首回合巴塞作客以3比2險勝，表現出色，兼終止了PSG各項賽事27場不敗走勢；新老結合陣容近期步入收成期，今場得地利之助，有力再添勝仗。(球賽編號FB4752，4月17日03:00開賽)

巴塞在首回合憑拉芬夏比洛尼梅開二度，加上安達斯基斯坦臣建功險勝；中生代巴西兵拉芬夏的精彩演出固然抵讚，老將中場根度簡與前鋒羅拔利雲度夫斯基，在中前場發揮的牽制力及創造力，都是贏波關鍵。

巴塞中堅古巴斯守麥巴比成關鍵

當然，兩位尚未成年的耶馬爾與古巴斯，齊齊打破了歐聯8強史上最年輕上陣球員紀錄，更是贏盡喝采；其中古巴斯在防線與拍檔祖利斯古迪合力箝制PSG王牌基利安麥巴比，將後者全場壓制至只得3射0中框，更是巴塞揚威巴黎的重要因素。