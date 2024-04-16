今日有咩波｜回師歐聯強陣出擊 巴塞態勇殺得「聖」起

歐聯8強次回合今晚由巴塞隆拿迎戰巴黎聖日耳門(PSG)擔大旗。首回合巴塞作客以3比2險勝，表現出色，兼終止了PSG各項賽事27場不敗走勢；新老結合陣容近期步入收成期，今場得地利之助，有力再添勝仗。(球賽編號FB4752，4月17日03:00開賽)
巴塞在首回合憑拉芬夏比洛尼梅開二度，加上安達斯基斯坦臣建功險勝；中生代巴西兵拉芬夏的精彩演出固然抵讚，老將中場根度簡與前鋒羅拔利雲度夫斯基，在中前場發揮的牽制力及創造力，都是贏波關鍵。
巴塞中堅古巴斯守麥巴比成關鍵
當然，兩位尚未成年的耶馬爾與古巴斯，齊齊打破了歐聯8強史上最年輕上陣球員紀錄，更是贏盡喝采；其中古巴斯在防線與拍檔祖利斯古迪合力箝制PSG王牌基利安麥巴比，將後者全場壓制至只得3射0中框，更是巴塞揚威巴黎的重要因素。
主帥沙維之後在西甲以1比0小勝卡迪斯一役，輪換了多位主力，包括根度簡、朗奴阿拿奧祖及法蘭基迪莊未有上陣；而羅拔利雲度夫斯基與祖奧簡些路則因停賽得以休戰，而歐聯交出助攻的柏迪只再以後備登場，以磨練狀態。主隊今戰仍有沙治羅拔圖及基斯坦臣停賽，但仍可排強陣出戰，主場勝望突出。
巴黎將帥溝通或左右戰績
另一邊廂，法甲賽會用心良苦，幾支有份踢歐戰的球隊，上周末聯賽延期；可是PSG首回合在主場敗陣，兼被終止了各項賽事27場不敗走勢，信心受挫。箭頭干卡路今場有望取代首回合表現平平的馬高阿辛斯奧出任正箭頭，而上仗發揮平平的球王麥巴比，雖與主帥安歷基關係普通，仍會孭飛續任正選；但在進攻板斧已被巴塞睇通，今場更要焗攻下，形勢更差，隨時被雙殺出局，再一次無緣爭霸歐聯。
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