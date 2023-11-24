今日有咩波｜國家打吡 祖記國米強「細」對決

意甲香港時間周日深夜，將演國家打吡兼榜首大戰，由次席祖雲達斯主場挑戰「一哥」國際米蘭。兩軍同處佳態，雖然賽前皆受到傷兵問題影響，不過近期展現出嚴密的防守；高手過招，都只會是一招定勝負，今場博「入球」細更穩。(11月27日03:45開賽)
曾經36次贏得意甲冠軍的「斑馬兵團」祖記，近年戰績滑落，對上一次奪標已是2020年；可是該隊今季表現終於爭氣，至今12戰錄得9勝2和1負29分，位列意甲次席，只落後「一哥」國米2分；假如今場贏波，更可反超前對方上榜首，為爭冠打下強心針，鬥志無疑。
祖雲達斯近況佳7戰不敗
事實上，祖雲達斯近況亦極為出色，近7場聯賽便錄得6勝1和，期間更只失1球，攻守表現出色。當然，該隊今場要面對不少傷兵問題，除了翼鋒添莫菲韋亞(Timothy Weah)缺陣，中場重心文路爾盧卡迪利(Manuel Locatelli)在缺席了意大利國家隊賽事後，仍未知能否趕及今場傷愈披甲；若沒有這位連繫攻守的關鍵人物，球隊轉守為攻效率便會大大降低，要爭取入波難度不少。
以2分領先聯賽榜的國米，近4場聯賽全勝兼只失1球，防守同樣穩健。雖然該隊意大利國腳中堅巴斯東尼(Alessandro Bastoni)與法國國腳班捷文柏華特(Benjamin Pavard)同樣要因傷休戰；但「藍衣兵團」的3人防線仍有法蘭斯高阿沙比(Francesco Acerbi)、達美安(Matteo Darmain)與迪維積(Stefan de Vrij)支撐，穩健度足。
主隊中場查漢奴古(Hakan Calhanoglu)據報可及時傷愈，惟狀態恐會不足；而首席射手、阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，在對上兩場世盃外俱有落場，長途旅程後回來，體力及狀態亦令人擔心。最重要一點，兩軍其實是今季意甲暫時最強守力的兩隊，今場博「細」最合理。