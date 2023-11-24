今日有咩波｜國家打吡 祖記國米強「細」對決

意甲香港時間周日深夜，將演國家打吡兼榜首大戰，由次席祖雲達斯主場挑戰「一哥」國際米蘭。兩軍同處佳態，雖然賽前皆受到傷兵問題影響，不過近期展現出嚴密的防守；高手過招，都只會是一招定勝負，今場博「入球」細更穩。(11月27日03:45開賽)

曾經36次贏得意甲冠軍的「斑馬兵團」祖記，近年戰績滑落，對上一次奪標已是2020年；可是該隊今季表現終於爭氣，至今12戰錄得9勝2和1負29分，位列意甲次席，只落後「一哥」國米2分；假如今場贏波，更可反超前對方上榜首，為爭冠打下強心針，鬥志無疑。