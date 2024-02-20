熱門搜尋:
Chubby Hearts 潮濕 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-02-20 04:30:28
日報

今日有咩波｜國米大勇 歐聯主場穩殺「馬」

分享：
歐聯

杜林(左)與馬天尼斯。

歐聯16強首回合，今晚有近況勁爆的國際米蘭，迎戰西甲勁旅馬德里體育會。雙方主帥、國米教頭施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)與馬體會教練施蒙尼(Diego Simeone)球員時代曾是拉素隊友，不過今次老友聚頭冇面俾。「藍黑兵團」挾踏入2024年8戰全勝勁勢，要打敗近況飄忽的馬體會機會樂觀，主勝要捧。(球賽編號FB1827，2月21日04:00開賽)

貴為上屆歐聯亞軍的國米，今季表現長期出色，早前便在沙特阿拉伯連挫拉素與拿玻里，拿下意超盃冠軍；目前在意甲亦放甩群雄，單計2024年便是在各項賽事8戰全勝，攻得起之餘，當中5仗更沒有失球。

「藍黑兵團」射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)剛戰意甲又有士哥，今季聯賽已入20球，是意甲史上第3位連續3季都攻入至少20球的球星；跟馬古斯杜林(Marcus Thuram)組合攻堅有入球保證。大軍今場基本可以最強陣容出戰，勝望極濃。

對手馬體會剛戰西甲以5比0大炒拉斯彭馬斯，僅是他們各項賽事近4場首勝；整體狀態平平，最麻煩是射手艾華路莫拉達(Alvaro Morata)膝傷今夜續要缺陣，即使法國老將基沙文(Antoine Griezmann)在西甲輪休後，今場將復出夥拍迪比(Memphis Depay)攻堅，但仍處下風。

另外，荷甲燕豪芬同晚主場硬撼德甲多蒙特，激戰可期。(球賽編號FB1829，2月21日04:00開賽)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受