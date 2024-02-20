今日有咩波｜國米大勇 歐聯主場穩殺「馬」

歐聯16強首回合，今晚有近況勁爆的國際米蘭，迎戰西甲勁旅馬德里體育會。雙方主帥、國米教頭施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)與馬體會教練施蒙尼(Diego Simeone)球員時代曾是拉素隊友，不過今次老友聚頭冇面俾。「藍黑兵團」挾踏入2024年8戰全勝勁勢，要打敗近況飄忽的馬體會機會樂觀，主勝要捧。(球賽編號FB1827，2月21日04:00開賽)

貴為上屆歐聯亞軍的國米，今季表現長期出色，早前便在沙特阿拉伯連挫拉素與拿玻里，拿下意超盃冠軍；目前在意甲亦放甩群雄，單計2024年便是在各項賽事8戰全勝，攻得起之餘，當中5仗更沒有失球。