今日有咩波｜國米大勇 歐聯主場穩殺「馬」

歐聯16強首回合，今晚有近況勁爆的國際米蘭，迎戰西甲勁旅馬德里體育會。雙方主帥、國米教頭施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)與馬體會教練施蒙尼(Diego Simeone)球員時代曾是拉素隊友，不過今次老友聚頭冇面俾。「藍黑兵團」挾踏入2024年8戰全勝勁勢，要打敗近況飄忽的馬體會機會樂觀，主勝要捧。(球賽編號FB1827，2月21日04:00開賽)
貴為上屆歐聯亞軍的國米，今季表現長期出色，早前便在沙特阿拉伯連挫拉素與拿玻里，拿下意超盃冠軍；目前在意甲亦放甩群雄，單計2024年便是在各項賽事8戰全勝，攻得起之餘，當中5仗更沒有失球。
「藍黑兵團」射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)剛戰意甲又有士哥，今季聯賽已入20球，是意甲史上第3位連續3季都攻入至少20球的球星；跟馬古斯杜林(Marcus Thuram)組合攻堅有入球保證。大軍今場基本可以最強陣容出戰，勝望極濃。
對手馬體會剛戰西甲以5比0大炒拉斯彭馬斯，僅是他們各項賽事近4場首勝；整體狀態平平，最麻煩是射手艾華路莫拉達(Alvaro Morata)膝傷今夜續要缺陣，即使法國老將基沙文(Antoine Griezmann)在西甲輪休後，今場將復出夥拍迪比(Memphis Depay)攻堅，但仍處下風。
另外，荷甲燕豪芬同晚主場硬撼德甲多蒙特，激戰可期。(球賽編號FB1829，2月21日04:00開賽)