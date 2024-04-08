今日有咩波｜國米意甲超班穩勝 烏軍鬧前鋒荒

烏甸尼斯上仗僅憑好波之人泰奧雲(Thauvin)建功，作客1比1逼和排名更低的薩斯索羅，計近6輪聯賽只嘗一勝，已被捲入護級漩渦。該隊季內15戰意甲主場只得1勝，主場威力蕩然無存，加上本屆意甲轟入7球的長人中鋒羅倫素盧卡(Lucca)，累積黃牌夠數停賽，進攻好手比倫拿蘇沙(Brenner)、基倫戴維斯(Davis)、迪路菲奧(Deulofeu)齊養傷，前鋒艾錫瑟薩斯(Success)季內22次上陣仍未「開齋」。烏軍前線大鬧兵荒，主場遇「一哥」恐怕無力搶分。

意甲周一晚獨腳戲，烏甸尼斯迎戰「藍黑兵團」國際米蘭。烏甸尼斯護級壓力漸增，今場鬧前鋒荒；相反國米意甲聯賽作客更屬未敗之師，歐聯出局後矛頭直指意甲錦標，人腳鼎盛，客勝必捧！(球賽編號FB4198，4月9日02:45開賽)

國米上仗意甲憑左翼衛費達歷高迪馬高(Dimarco)、老牌射手阿歷斯山齊士(Sanchez)各建一功，主場2比0輕取安玻里，聯賽拋離次席AC米蘭。藍黑兵團單計季內14場聯賽作客12勝2和，戰績顯赫。陣容方面，合共轟入33個聯賽入球的隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)與馬古斯杜林(Marcus Thuram)合作攻堅，中場輸血管查漢奴古(Calhanoglu)、尼高路巴列拿(Barella)、米希達利恩(Mkhitaryan)鋪橋搭路，火力十足。

國米歐聯16強被馬德里體育會淘汰後，季內終極目標只有提早封王，奪回失落了3季的意甲錦標。今戰出訪烏軍有力聯賽作客6連勝！