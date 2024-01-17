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波經
2024-01-17 04:29:58
日報

今日有咩波｜國足遇黎巴嫩 守「細」波決勝

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中國足球隊 國足

在亞洲盃A組首輪賽和被認為是同組最弱的塔吉克後，國足今晚將在次輪出戰黎巴嫩；後者上仗吞主辦國卡塔爾3蛋，與國足一樣為求保住出線機會，今場難免先踢得謹慎。鑑於國足主力射手武磊近況低迷、另一重心韋世豪仍未傷愈，與火力平平的黎巴嫩交手，相信會是一球定勝負格局。足智彩開出入球大細中位數[2.5]球，博「細」最穩。(球賽編號FB0440，1月17日19:30開賽)

國足首戰失分，朱辰杰的頭槌入波慘被判詐胡，最終與塔吉克互交白卷。球隊演出備受批評，士氣平平；有份落場球員之中，就只得朱辰杰與港產國腳戴偉浚表現較獲認同，主帥揚科維奇(Aleksandar Jankovic)自然備受壓力。有指揚科維奇今戰變陣出擊，其中上仗缺陣的隊長中場吳曦已復操，今場將會取代王秋明擔正；可惜前鋒韋世豪仍受腹股溝傷勢困擾，恐難披甲，球隊火力不足問題難望解決。事關武磊狀態與信心明顯不足、上仗後備上陣較具威脅的張玉寧，預計仍會先任另一箭頭譚龍的副車；但以大軍鋒線近期表現，不易撕破黎巴嫩防線。

黎巴嫩粗枝大葉

對手黎巴嫩在小組首輪以0比3大敗東道主卡塔爾腳下，整體表現普通，尤其進攻火力較為疲弱；36歲隊長馬度克(Hassan Maatouk)活力平平，難寄厚望。効力英乙AFC溫布頓的前鋒奧馬貝基爾(Omar Bugiel)或會被提升作正選，但把握力亦未見突出。

再者，黎巴嫩球員踢法略嫌粗枝大葉，但身體對抗性相比國足也許仍是佔優一方，要抵禦國足鋒線，相信仍是綽綽有餘。如此一來，今場「中黎」對決，在雙方均缺乏制勝板斧下，難望大交收。

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