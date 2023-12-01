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波經
2023-12-01 04:30:53
日報

今日有咩波｜國際米蘭作客 贏波十「拿」九穩

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意甲

今日有咩波｜國際米蘭作客 贏波十「拿」九穩

本輪意甲重頭戲在周日尾場，衛冕拿玻里主場硬撼國際米蘭。拿玻里易帥後雖有起色，上輪作客更擊敗阿特蘭大，但近期主場表現頗差，失球數字亦嚴重高企；相反「一哥」國際米蘭勝在穩打穩紮，聯賽作客戰績卓越，足智彩開出「讓球」平手盤，可撐客勝！(12月4日03:45開賽)

上月中主場1球不敵安玻里後，拿玻里前帥魯迪加西亞(Rudi Garcia)被炒，改由曾執教國際米蘭、拿玻里的馬沙利(Walter Mazzarri)回巢領軍，首戰即有好開始，作客擊敗阿特蘭大，傷愈復出的射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)交出助攻；不過拿玻里剛戰歐聯盡出主力與皇家馬德里駁火，以2比4敗走，耗力不少。再者，他們近5輪聯賽主場只嘗一勝失9球，本輪前暫排聯賽第4位，落後國米8分之多；今場尚要硬撼作客特勁的國際米蘭，主隊要在分數上追近對手，並不容易。 

早已鎖定歐聯出線席位的國際米蘭，剛戰出訪賓菲加時，主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)派出近乎全副選應戰；但半場3球落後仍能逼和對手，盡顯雄厚戰力。球隊上輪意甲大戰只能1比1逼和祖雲達斯，未能延續意甲作客6戰全勝的豐功偉績；但上輪聯賽的失波，只是該隊今屆意甲作客所失的第2球，足證球隊防守的厲害。

國際米蘭3主力唞夠

今季意甲已轟入13球的隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)、12碼之王查漢奴古(Hakan Calhanoglu)、助攻王馬古斯杜林(Marcus Thuram)，上仗歐聯全退居後備，養尊處優下，留待今場大戰搏命，體力肯定充沛；國米瓣瓣秤先，作客仍可追捧！

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