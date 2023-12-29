今日有咩波｜國際米蘭大勇 穩贏熱拿亞

射手傷愈，如虎添翼！意甲「一哥」國際米蘭，今晚夜訪熱拿亞。國米近況大勇，已在聯賽4連捷兼一球不失，在國內表現超班；今戰尚有幾名主力有望傷愈復出，僅面對攻力平庸的熱拿亞，贏面壓一，捧客勝！(球賽編號FB0031，12月30日03:45開賽)
上輪意甲迎戰萊切，國米當時雖有不少主力養傷，但仍憑中堅恩比錫克(Yann Bisseck)及中場尼高路巴列拿(Nicolò Barella)各建一功，輕鬆全取3分。今夜出訪熱拿亞，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)與出擊翼衛杜費斯(Denzel Dumfries)，均有望傷愈復出，連同近期入球停不了的馬古斯杜林(Marcus Thuram)、寶刀未老的阿拿奧杜域(Marko Arnautović)，以及中場大腦查漢奴古(Hakan Çalhanoğlu)，中前場攻擊力在意甲屬大超班，作客僅遇中下游分子的熱拿亞，不勝無歸！
熱拿亞上輪憑一對箭頭艾拔古蒙臣(Albert Guðmundsson)與伊古賓(Caleb Ekuban)下半場發威，作客2比1反勝薩斯索羅，終止之前聯賽4場不勝頹勢。球隊計近4輪主場聯賽2勝2和不敗，早前才逼和過祖雲達斯，不過火力相當有限。最不利是對上4季雙方8次聯賽交手，熱拿亞竟只得1和7負0入球，適逢國米近況大勇，熱拿亞縱有主場之利亦難望成功偷襲。
拿玻里缺奧森漢迎蒙沙
同晚，衛冕拿玻里主場先鬥蒙沙。拿玻里上輪出訪羅馬，一對進攻核心域陀奧森漢(Victor Osimhen)與保列坦奴(Matteo Politano)相繼領紅牌，今場齊齊停賽，爭勝本錢大打折扣。球隊易帥後聯賽5戰2勝3負，主場只曾在夫添下，險勝卡利亞里2比1，今場不值得捧得太遠。
對手蒙沙近況欠佳，今場又有中堅柏保路馬里(Pablo Marí)停賽，但雙方上次交手，蒙沙才以2比0勝出。球隊季內曾作客逼和拉素，戰鬥力未算太差，今場或有爆冷機會！(球賽編號FB0032，12月30日01:30開賽)