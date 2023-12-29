今日有咩波｜國際米蘭大勇 穩贏熱拿亞

射手傷愈，如虎添翼！意甲「一哥」國際米蘭，今晚夜訪熱拿亞。國米近況大勇，已在聯賽4連捷兼一球不失，在國內表現超班；今戰尚有幾名主力有望傷愈復出，僅面對攻力平庸的熱拿亞，贏面壓一，捧客勝！(球賽編號FB0031，12月30日03:45開賽)

上輪意甲迎戰萊切，國米當時雖有不少主力養傷，但仍憑中堅恩比錫克(Yann Bisseck)及中場尼高路巴列拿(Nicolò Barella)各建一功，輕鬆全取3分。今夜出訪熱拿亞，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)與出擊翼衛杜費斯(Denzel Dumfries)，均有望傷愈復出，連同近期入球停不了的馬古斯杜林(Marcus Thuram)、寶刀未老的阿拿奧杜域(Marko Arnautović)，以及中場大腦查漢奴古(Hakan Çalhanoğlu)，中前場攻擊力在意甲屬大超班，作客僅遇中下游分子的熱拿亞，不勝無歸！