今日有咩波｜國際米蘭超班誓挫拉素

意大利超級盃今夜續演4強大戰，國際米蘭與拉素在沙特阿拉伯爭取另一張決賽入場券。兩隊近況大勇，連場報捷，但論鋒力和板凳深度，國際米蘭自然更厲害；以季內意甲的超班表現，有望憑較佳門前把握力，贏波入決賽！

國米火力驚人，上仗意甲就憑射手拿達路馬天尼斯和中場大將查漢奴古各自梅開二度；加上前鋒馬古斯杜林錦上添花，作客5比1重創蒙沙，但防線連續3戰失波，集中力有待改善。畢竟，球隊季內已在意甲轟入49球，只失10球，攻守兼備，進攻火力遠勝其餘19支意甲對手；正當12碼劊子手查漢奴古累積足夠黃牌，下輪聯賽鬥費倫天拿要自動停賽，在意超盃當然可以無後顧之憂。