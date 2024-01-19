今日有咩波｜國際米蘭超班誓挫拉素

意大利超級盃今夜續演4強大戰，國際米蘭與拉素在沙特阿拉伯爭取另一張決賽入場券。兩隊近況大勇，連場報捷，但論鋒力和板凳深度，國際米蘭自然更厲害；以季內意甲的超班表現，有望憑較佳門前把握力，贏波入決賽！
國米火力驚人，上仗意甲就憑射手拿達路馬天尼斯和中場大將查漢奴古各自梅開二度；加上前鋒馬古斯杜林錦上添花，作客5比1重創蒙沙，但防線連續3戰失波，集中力有待改善。畢竟，球隊季內已在意甲轟入49球，只失10球，攻守兼備，進攻火力遠勝其餘19支意甲對手；正當12碼劊子手查漢奴古累積足夠黃牌，下輪聯賽鬥費倫天拿要自動停賽，在意超盃當然可以無後顧之憂。
拉素近5戰全勝
拉素近況亦勇，上仗憑前鋒菲臘安達臣一箭定江山，一球氣走萊切，但代價是中堅柏特歷加巴朗早段傷出，今戰未必能夠趕及復出。連同意大利盃一球勇挫同市宿敵羅馬在內，拉素累計5戰全勝，但聯賽所遇的安玻里、費辛隆尼、烏甸尼斯與萊切，未算證明太多。
再者，拉素今季20場意甲亦只攻入24球，是一眾前列分子當中，鋒力最弱的一隊。今季拉素曾遇上意甲三頭馬車國際米蘭、祖雲達斯與AC米蘭，結果3戰皆北，鬥米蘭雙雄均負0比2，鬥祖雲達斯則負1比3，顯然未達勁旅級數。
對上2季意超盃，國際米蘭都是冠軍，今次向3連霸進發，當然不希望草草收場。何況，隊長拿達路馬天尼斯，近季一再是拉素剋星，最近3次交手就轟入4球，格食格味道極濃，今場必是國米爭勝的一張王牌！