今日有咩波｜夏蘭特迪布尼齊赴沙特 曼城超班必採紅鑽

世冠盃4強另一大戰，由浦和紅鑽硬撼曼城。浦和紅鑽上圈只曾在一場低水準賽事中，險勝表現更不濟的利昂晉級；今場硬撼星光熠熠兼有主力隨隊的曼城，勢陷苦戰。足智彩開出「讓球」，曼城讓[2/2.5]球，照捧上盤！(球賽編號FB9772，12月20日02:00開賽)
上屆歐聯冠軍曼城，近期演出雖然為人垢病，防線亦持續不穩；上輪英超主場2球在手仍被水晶宮逼和，可見一斑。不過，來到這個名利雙收的重要盃賽，曼城球員只要認真起來，無懼任何強敵。再者，3名主力艾寧夏蘭特(Erling Haaland)、謝利美杜古(Jérémy Doku)，以及休戰已久的奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)，均會隨隊出發赴沙特阿拉伯，傷勢應無大礙；主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)揚言，上述3人在今屆賽事有機會出場。
曼城入球分布廣
若所言非虛，曼城實力當然如虎添翼，畢竟就連過往甚少取得進帳的基亞利殊(Jack Grealish)，亦能連續2輪英超取得士哥；就連加盟後從未建功的加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)，亦在早前歐聯最後一輪分組賽鬥貝爾格萊德紅星時，「群星拱照」讓此子主射12碼「開齋」，隊內氣氛團結。
浦和紅鑽上圈世冠盃初試啼聲，遇上墨超的利昂，憑後備落場的翼鋒阿歷山舒查克(Alex Schalk)一箭定江山，成功險勝對手。門將西川周作全場只曾作出1次撲救，足以力保不失；除了反映利昂鋒力極弱外，其實上仗賽事水準一般。
紅鑽先做好防守
完成今屆世冠盃後，紅鑽主帥史哥沙(Maciej Skorza)因家庭理由，已宣布會離隊；不過隊長酒井宏樹(Hiroki Sakai)因半月板受傷關係，肯定緣盡今屆賽事，對球隊打擊更大。該隊在本屆日職只得第4名，亞冠盃更在分組賽出局，衛冕失敗；今場硬撼曼城，預期就算全場死守，亦看不出有任何辦法，能夠抵擋曼城的猛攻，阻止對手殺入決賽。