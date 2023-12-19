今日有咩波｜夏蘭特迪布尼齊赴沙特 曼城超班必採紅鑽

世冠盃4強另一大戰，由浦和紅鑽硬撼曼城。浦和紅鑽上圈只曾在一場低水準賽事中，險勝表現更不濟的利昂晉級；今場硬撼星光熠熠兼有主力隨隊的曼城，勢陷苦戰。足智彩開出「讓球」，曼城讓[2/2.5]球，照捧上盤！(球賽編號FB9772，12月20日02:00開賽)

上屆歐聯冠軍曼城，近期演出雖然為人垢病，防線亦持續不穩；上輪英超主場2球在手仍被水晶宮逼和，可見一斑。不過，來到這個名利雙收的重要盃賽，曼城球員只要認真起來，無懼任何強敵。再者，3名主力艾寧夏蘭特(Erling Haaland)、謝利美杜古(Jérémy Doku)，以及休戰已久的奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)，均會隨隊出發赴沙特阿拉伯，傷勢應無大礙；主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)揚言，上述3人在今屆賽事有機會出場。

曼城入球分布廣

若所言非虛，曼城實力當然如虎添翼，畢竟就連過往甚少取得進帳的基亞利殊(Jack Grealish)，亦能連續2輪英超取得士哥；就連加盟後從未建功的加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)，亦在早前歐聯最後一輪分組賽鬥貝爾格萊德紅星時，「群星拱照」讓此子主射12碼「開齋」，隊內氣氛團結。