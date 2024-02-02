今日有咩波｜大勝車路士顯霸氣 利物浦作客有力破「兵」

周日英超重頭戲，「兵工廠」阿仙奴與利物浦合演爭霸重頭戰。阿仙奴近期雖在英超回勇錄得連勝，但剛戰贏波表現一般；反觀，「一哥」利物浦則以無敵姿態技術性擊潰車路士，顯現王者之風，今輪就算轉戰作客，亦有力憑銳勢坐和望贏！(球賽編號FB1083，2月5日00:30開賽)

阿仙奴歇冬回來，先後在聯賽擊敗水晶宮及諾定咸森林，總算回勇，而前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)重拾射門鞋。但要留意的是，兵工廠狂數水晶宮5比0一役，對手比賽心態有問題；而剛戰出訪森林，阿仙奴雖取得較多埋門及控球比率，但比賽尾段被敵方破蛋後，防線卻一再出現危機，今戰硬撼近期火力全開的利物浦，未算穩陣的門將大衛拉耶(David Raya)，若然在後場組織上有任何過失，面對善於前場瘋狂迫搶的紅軍，隨時「孭鑊」。