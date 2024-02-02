今日有咩波｜大勝車路士顯霸氣 利物浦作客有力破「兵」

周日英超重頭戲，「兵工廠」阿仙奴與利物浦合演爭霸重頭戰。阿仙奴近期雖在英超回勇錄得連勝，但剛戰贏波表現一般；反觀，「一哥」利物浦則以無敵姿態技術性擊潰車路士，顯現王者之風，今輪就算轉戰作客，亦有力憑銳勢坐和望贏！(球賽編號FB1083，2月5日00:30開賽)
阿仙奴歇冬回來，先後在聯賽擊敗水晶宮及諾定咸森林，總算回勇，而前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)重拾射門鞋。但要留意的是，兵工廠狂數水晶宮5比0一役，對手比賽心態有問題；而剛戰出訪森林，阿仙奴雖取得較多埋門及控球比率，但比賽尾段被敵方破蛋後，防線卻一再出現危機，今戰硬撼近期火力全開的利物浦，未算穩陣的門將大衛拉耶(David Raya)，若然在後場組織上有任何過失，面對善於前場瘋狂迫搶的紅軍，隨時「孭鑊」。
利物浦紐尼斯把握力有待加強
紅軍即使欠缺養傷的埃及球星穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，不過仍在英超累計4連勝，最近3輪聯賽均能轟入4球；其中剛戰4比1大炒車路士，若非射手達雲紐尼斯(Darwin Núñez)紀錄性共4度中柱、中楣，或會在晏菲路上演一場大屠殺。
最令人驚喜是一對常規正選二閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)與安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)均已傷癒，但主帥高普(Jürgen Klopp)仍信任替補人選干拿巴特利(Conor Bradley)與祖高美斯(Joe Gomez)；其中只有20歲的巴特利，上仗更以右閘身分獨取1入波2助攻，這名北愛爾蘭新星，前途無限。
利物浦今季鬥阿仙奴1勝1和
雙方今季已曾2次碰頭，利物浦1勝1和不敗，英超首循環踢成1比1，英足盃第3圈紅軍更曾作客贏2比0。阿仙奴早前主場曾受挫韋斯咸，被破今屆聯賽主場不敗金身；相反利物浦近4場英超作客全勝兼入10球，論近況、論鋒力，紅軍佔優，預期該隊可望一如以往發揮出強大的前場壓迫，令阿仙奴在中後場組織上會出現困難及犯錯，今場可撐客隊。