熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-02-02 04:30:16
日報

今日有咩波｜大勝車路士顯霸氣 利物浦作客有力破「兵」

分享：
英超 英超 英超 英超 英超 英超 英超

周日英超重頭戲，「兵工廠」阿仙奴與利物浦合演爭霸重頭戰。阿仙奴近期雖在英超回勇錄得連勝，但剛戰贏波表現一般；反觀，「一哥」利物浦則以無敵姿態技術性擊潰車路士，顯現王者之風，今輪就算轉戰作客，亦有力憑銳勢坐和望贏！(球賽編號FB1083，2月5日00:30開賽)

阿仙奴歇冬回來，先後在聯賽擊敗水晶宮及諾定咸森林，總算回勇，而前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)重拾射門鞋。但要留意的是，兵工廠狂數水晶宮5比0一役，對手比賽心態有問題；而剛戰出訪森林，阿仙奴雖取得較多埋門及控球比率，但比賽尾段被敵方破蛋後，防線卻一再出現危機，今戰硬撼近期火力全開的利物浦，未算穩陣的門將大衛拉耶(David Raya)，若然在後場組織上有任何過失，面對善於前場瘋狂迫搶的紅軍，隨時「孭鑊」。

利物浦紐尼斯把握力有待加強

紅軍即使欠缺養傷的埃及球星穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，不過仍在英超累計4連勝，最近3輪聯賽均能轟入4球；其中剛戰4比1大炒車路士，若非射手達雲紐尼斯(Darwin Núñez)紀錄性共4度中柱、中楣，或會在晏菲路上演一場大屠殺。

最令人驚喜是一對常規正選二閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)與安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)均已傷癒，但主帥高普(Jürgen Klopp)仍信任替補人選干拿巴特利(Conor Bradley)與祖高美斯(Joe Gomez)；其中只有20歲的巴特利，上仗更以右閘身分獨取1入波2助攻，這名北愛爾蘭新星，前途無限。

Ad Block

利物浦今季鬥阿仙奴1勝1和

雙方今季已曾2次碰頭，利物浦1勝1和不敗，英超首循環踢成1比1，英足盃第3圈紅軍更曾作客贏2比0。阿仙奴早前主場曾受挫韋斯咸，被破今屆聯賽主場不敗金身；相反利物浦近4場英超作客全勝兼入10球，論近況、論鋒力，紅軍佔優，預期該隊可望一如以往發揮出強大的前場壓迫，令阿仙奴在中後場組織上會出現困難及犯錯，今場可撐客隊。

英超

2023/24 英超第23周賽事 (周六至下周一)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受