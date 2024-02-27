今日有咩波｜大戰連場點到即止 曼城英足盃「細」取盧頓

英足盃第5圈，盧頓迎戰曼城。曼城大戰連場，近仗已一改大炒作風，見好就收；加上後顧曼市打吡，今戰遇上踢法硬淨、經常令對手吃盡苦頭的盧頓，今場入球不會多！(球賽編號FB2165，2月28日04:00開賽)
盧頓今屆英足盃先後淘汰英甲保頓及英超愛華頓，最近雖在英超3連敗，但表現毫不失禮；前一輪鬥曼聯力拚僅敗是欠運，上仗鬥利物浦更半場領先，今戰縱然遇上曼城，但球隊作風仍會積極向對手施壓，雖說首席射手艾迪巴約養傷下，前線的卡頓摩利士、活祖等埋門質素一般，但主場死球戰術煞食下，今場可拉近跟對手差距。
曼城輪換 艾華利斯迪布尼料擔正
藍月上圈英足盃苦戰1球險勝熱刺，近期鋒力同樣欠銳，其中上輪英超鬥般尼茅夫，領先後慘被圍攻；若非對方門前把握力欠佳，早已失分而回。要留意是，曼城未來兩輪英超將先後硬撼曼聯與利物浦，預料近期弗爆的菲爾科頓、艾寧夏蘭特等主力，今夜先被收起；由奇雲迪布尼、祖利安艾華利斯擔正，務求避重就輕，穩中求勝，力爭打入8強，可先取「入球」細！
般尼茅夫打「落水狗」李斯特城
同晚另外兩場，上輪英超力拼僅負曼城的般尼茅夫，留守主場鬥英冠「一哥」李斯特城。般尼茅夫近期戰意十足，前線的蘇蘭基、施曼約、奧達拉等均有不俗演出；遇上在英冠連敗、心繫升班的李斯特城，贏波在望！(球賽編號FB2167，2月28日03:30開賽)
剛戰大敗予阿仙奴的紐卡素，同晚出訪布力般流浪。主帥艾迪賀維上仗見大勢已去，早將主力阿歷山大伊沙克、米基爾阿米朗、般奴古馬雷斯收起；今夜遇上徘徊中下游的英冠球隊布力般流浪，有望重振雄風，客勝值捧！(球賽編號FB2166，2月28日03:45開賽)