今日有咩波｜大戰連場點到即止 曼城英足盃「細」取盧頓

英足盃第5圈，盧頓迎戰曼城。曼城大戰連場，近仗已一改大炒作風，見好就收；加上後顧曼市打吡，今戰遇上踢法硬淨、經常令對手吃盡苦頭的盧頓，今場入球不會多！(球賽編號FB2165，2月28日04:00開賽)

盧頓今屆英足盃先後淘汰英甲保頓及英超愛華頓，最近雖在英超3連敗，但表現毫不失禮；前一輪鬥曼聯力拚僅敗是欠運，上仗鬥利物浦更半場領先，今戰縱然遇上曼城，但球隊作風仍會積極向對手施壓，雖說首席射手艾迪巴約養傷下，前線的卡頓摩利士、活祖等埋門質素一般，但主場死球戰術煞食下，今場可拉近跟對手差距。