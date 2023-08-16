今日有咩波｜大賽經驗勝澳洲女足 博英格蘭女足入決賽

英格蘭嚴防澳洲王牌射手卻雅

「三獅兵團」在名帥韋嘉文(Sarina Wiegman)麾下，今年4月的熱身賽主場吞澳洲兩蛋；但實際上自從她在2021年9月上任，球隊未嘗在正式賽事落敗，國家隊今次已是連續第5個大賽躋身4強。球隊今屆籤運好，但晉級非坦途，人氣前鋒蘿倫占士(Lauren James)更在8強賽動粗被逐；幸球隊仍能在該仗靠12碼淘汰尼日利亞女足過關，停賽2場的占士仍有機會在決賽掛帥，但隊友羅素(Alessia Russo)及咸普(Lauren Kemp)繼續爭氣，二人上仗反勝哥倫比亞女足各入一球，今場又會領銜攻堅。羅素賽前表示，無懼主場球迷的打氣聲，繼續向該隊首個世盃「衝夢」。

防守方面，英格蘭女足門將艾普絲(Mary Earps)，上仗錄得今屆第一個非死球失波，由她配合3中堅布禮(Millie Bright)、卡達(Jess Carter)及格蓮活特(Alex Greenwood)，今屆5戰已證明抗壓力強；今場必嚴防或今屆首次擔正的主隊王牌前鋒卻雅(Sam Kerr)及已入3球的澳洲女足快翼拉素(Hayley Raso)。