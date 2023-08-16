今日有咩波｜大賽經驗勝澳洲女足 博英格蘭女足入決賽

贏經驗，慣受壓！「三獅兵團」英格蘭女足在香港時間今天黃昏，於悉尼硬撼主辦國之一的澳洲女足，憑大賽經驗充足，加上質素秤先；面對歷史性殺入女子世界盃準決賽的主隊「袋鼠兵團」，料可穩中求勝，可博英格蘭女足晉級決賽。 (球賽編號FB8114，8月16日18:00開賽 now630/viu96台直播)。
英格蘭嚴防澳洲王牌射手卻雅
「三獅兵團」在名帥韋嘉文(Sarina Wiegman)麾下，今年4月的熱身賽主場吞澳洲兩蛋；但實際上自從她在2021年9月上任，球隊未嘗在正式賽事落敗，國家隊今次已是連續第5個大賽躋身4強。球隊今屆籤運好，但晉級非坦途，人氣前鋒蘿倫占士(Lauren James)更在8強賽動粗被逐；幸球隊仍能在該仗靠12碼淘汰尼日利亞女足過關，停賽2場的占士仍有機會在決賽掛帥，但隊友羅素(Alessia Russo)及咸普(Lauren Kemp)繼續爭氣，二人上仗反勝哥倫比亞女足各入一球，今場又會領銜攻堅。羅素賽前表示，無懼主場球迷的打氣聲，繼續向該隊首個世盃「衝夢」。
防守方面，英格蘭女足門將艾普絲(Mary Earps)，上仗錄得今屆第一個非死球失波，由她配合3中堅布禮(Millie Bright)、卡達(Jess Carter)及格蓮活特(Alex Greenwood)，今屆5戰已證明抗壓力強；今場必嚴防或今屆首次擔正的主隊王牌前鋒卻雅(Sam Kerr)及已入3球的澳洲女足快翼拉素(Hayley Raso)。
澳洲女足 對 英格蘭女足數據及分析
澳洲女足 對 英格蘭女足賠率
歷來首次打入女足世盃4強的澳洲女足，曾在分組賽輸波，但之後表現仗比仗好；連同上仗在馬拉松式互射12碼，淘汰法國女足，近3仗法定時間不失一球，但今場面對真正的「歐洲王者」，且看大賽經驗較少的澳洲女足，在將會坐爆超過75,000人的澳洲體育館，會否添上巨大壓力。
兩軍守力同樣出色，今場法定時間預料入球不會多，但擅踢大賽的英格蘭女足，預計有力成今場終極勝利者。
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