今日有咩波｜夫添出戰鬥疲兵A米 撐國米贏打吡意甲封王

意甲周一晚壓軸重頭戲，演米蘭打吡兼榜首大戰。國際米蘭今晚只要贏波，便可提早5輪封王，爭勝決心巨大；近季對賽明顯佔上風，養精蓄銳又夫添上陣，遇上剛在歐霸出局、身心俱疲的AC米蘭，國米可熱捧！(球賽編號FB5234，4月23日02:45開賽)
早前歐聯出局，保持26戰聯賽不敗的國米，季尾專注意甲，盡早封王；現時更拋離次席的A米14分，加上近季5次對賽全勝，國米當然不會輕易錯失贏波即封王，在宿敵面前燿武揚威的機會。
何況，國米今戰可夫添出擊，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)、中堅班捷文柏華特(Benjamin Pavard)雙雙停賽刑滿復出，連同名將之後馬古斯杜林(Marcus Thuram)、死球專家查漢奴古(Hakan Calhanoglu)；一對出擊翼衛費達歷高迪馬高(Federico Dimarco)、杜費斯(Denzel Dumfries)等常規主力全可披甲，陣容豪華。主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)為球隊重奪失落兩屆的意甲寶座，胸有成竹。
對手A米剛在歐霸8強作客不敵羅馬出局，次回合只憑中堅馬迪奧加比亞(Matteo Gabbia)尾段破蛋，輸1比2；至於該仗踢足全場的沙場老將基奧特(Olivier Giroud)，今場或退居後備，由盧卡祖域(Luka Jovic)掛帥，火力再削。
意甲「四、五哥」之爭
同晚博洛尼亞作客羅馬上演「四、五哥」之爭，兩隊拼盡爭來屆歐聯席位。羅馬右閘錫基施歷克(Zeki Celik)剛戰歐霸領紅牌下，仍憑中堅基安盧卡文仙尼(Gianluca Mancini)及前鋒保羅戴巴拿(Paulo Dybala)建功，主場淘汰AC米蘭；但代價卻是中鋒盧卡古(Romelu Lukaku)傷出，續在地頭遇上近4戰聯賽2勝2和一球不失的博洛尼亞，預期將是另一場張力十足大戰，吼「入球」細穩陣！(球賽編號FB5260，4月23日00:30開賽)
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