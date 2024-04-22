今日有咩波｜夫添出戰鬥疲兵A米 撐國米贏打吡意甲封王

意甲周一晚壓軸重頭戲，演米蘭打吡兼榜首大戰。國際米蘭今晚只要贏波，便可提早5輪封王，爭勝決心巨大；近季對賽明顯佔上風，養精蓄銳又夫添上陣，遇上剛在歐霸出局、身心俱疲的AC米蘭，國米可熱捧！(球賽編號FB5234，4月23日02:45開賽)

早前歐聯出局，保持26戰聯賽不敗的國米，季尾專注意甲，盡早封王；現時更拋離次席的A米14分，加上近季5次對賽全勝，國米當然不會輕易錯失贏波即封王，在宿敵面前燿武揚威的機會。

何況，國米今戰可夫添出擊，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)、中堅班捷文柏華特(Benjamin Pavard)雙雙停賽刑滿復出，連同名將之後馬古斯杜林(Marcus Thuram)、死球專家查漢奴古(Hakan Calhanoglu)；一對出擊翼衛費達歷高迪馬高(Federico Dimarco)、杜費斯(Denzel Dumfries)等常規主力全可披甲，陣容豪華。主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)為球隊重奪失落兩屆的意甲寶座，胸有成竹。