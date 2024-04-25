今日有咩波｜奪標在望 燕豪芬搶「芬」唔留手

荷甲榜首雙雄今晚分途出擊，其中「一哥」燕豪芬(PSV)作客中游分子海倫芬時，只要贏波便可穩奪冠軍，加上持續大勇下，不難輕鬆取勝(球賽編號FB5373，4月26日0:45開賽)。

燕豪芬現以30戰81分在荷甲排榜首，拋離同晚出場的次席飛燕諾9分；在本季聯賽只餘4輪下，即使今夜兩軍齊齊報捷，燕豪芬已在得失球差帶甩超過20球以上，基本上已穩奪冠軍；何況一旦飛燕諾有任何閃失而燕豪芬贏波，PSV更可提早重奪失落了5屆的冠軍，戰意絕無疑問。

盧克迪莊入球停不了

事實上，燕豪芬近況大勇，近3場聯賽全勝勁入13球；名將射手盧克迪莊(Luuk de Jong)重拾射門鞋，近兩場聯賽都梅開二度，今季聯賽累積入26球，遇弱射術更超班。大軍縱然有左閘達斯(Sergino Dest)因膝傷提早收咧，仍有莫路祖利亞(Mauro Junior)替補，一樣可靠。對手海倫芬近6輪聯賽僅嘗一勝，實力有限，近4次交手3敗，今場根本無力阻擋對手，盡早完成稱霸大業。