今日有咩波｜女子世界盃分組賽首輪守尾門 南韓可挫哥倫比亞(附直播賽程)

女子世界盃首輪尾戰，爭食尾胡！面對同組H組「擂台躉」德國女足，南韓女足今天香港時間早上，在女足世盃分組賽首輪最後一戰，於悉尼迎擊哥倫比亞女足；借助隊中大將的豐富經驗，必全力先搶3分。足智彩讓球開出平手盤，可捧南韓女足。(球賽編號FB8016，7月25日10:00開賽)

南韓女足史上曾3戰世盃決賽周，但表現糟糕，共10戰只嘗一勝，最威水是前屆2015年歷史性殺入16強；但上屆分組賽3戰全敗包尾，面對歐洲好手法國及挪威一籌莫展，近年被外界形容技術有餘，但身體對抗性不足。

不過英籍教練哥連貝爾(Colin Bell)2019年上場執教至今，對球隊瞭如指掌；去年更歷史性領軍在亞洲盃取得亞軍，雖然年初參加一項盃賽先後不敵比利時女足及意大利女足；但對上3戰友賽，先後兩度大炒贊比亞女足及上仗2比1打敗海地女足，及鋒而試，看來只要不是面對歐美球隊，該隊優勢便會明顯。

再者，該隊仍擁有曾效力車路士的偉大射手、代表國家隊145次入67球的池笑然壓陣，配合分別在熱刺及白禮頓搵食的趙昭賢及李景敏；雖然前兩人年紀非輕，但這個攻擊組合今場只是面對來自南美的哥倫比亞，相信夠殺有餘。大軍中還要留意破格16歲入選的美韓混血兒、司職前鋒姬絲菲爾(Casey Phair)，隨時首登大舞台。