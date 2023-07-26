今日有咩波｜女子世界盃加拿大女足「大」鬥愛爾蘭女足

女子世界盃首輪同受制於一個12碼的加拿大女足及愛爾蘭女足，香港時間今晚在珀斯舉行的B組分組賽相遇；雙方預計全力搶攻，求打開勝門，今場可博入球大細中位數2.5球「大」。(球賽編號FB8021，7月26日20:00開賽)
世界排名第7的加拿大女足，上仗戰至下半場早段由40歲的殿堂級射手姬絲甸冼佳亞(Christine Sinclair)博到12碼；可惜這位第324次代表國家隊攻入190球的名將，親自操刀被對尼日利亞門將救出，互交白卷，加拿大女足痛失2分。不過冼佳亞全場跟左翼衛「10號仔」艾殊莉羅倫絲(Ashley Lawerence)表現活躍，未能在墨爾本賽場旗開得勝，有點不值。
加拿大女足 對 愛爾蘭女足賠率
「楓葉國」對上兩屆決賽周起碼可躋身16強，球隊今場轉飛2,720公里外的西澳洲珀斯，踢第2場分組賽；教練比特雯(Priestman)寄語大軍向前望，並強調全隊支持及更愛隊長冼佳亞，球隊今戰只要發揮正常，入波不難。
加拿大女足 對 愛爾蘭女足數據及分析
對手愛爾蘭女足，上仗被看淡下，僅在下半場早段輸一記12碼，被主隊澳洲1比0打敗；不過「愛女」尾段強力反撲不果，表現搶鏡，受到外界好評。中場法莉妮 (Farrelly)賽後說：「己隊希望勝出餘下兩場比賽，如今自信滿滿，非常期待。」愛爾蘭女足若再敗，幾可肯定提早出局，踢法不會太保守，預料今場入球不會少。
日本女足 對 哥斯達黎加女足數據及分析
日本女足 對 哥斯達黎加女足賠率
同日先上演兩場C組分組賽，形勢卻一面倒，首戰5比0大勝贊比亞女足的日本女足，將鬥首仗吞西班牙女足3蛋的哥斯達黎加女足。(球賽編號FB8019，7月26日13:00開賽)，可博「大和撫子」為留力應付下輪鬥西班牙女足大戰，博入球中位數5/5.5球「細」。反而得球暫落後的西班牙女足，之後主攻贊比亞女足，可博入球中位數4.5球「大」 (球賽編號FB8020，7月26日15:30開賽)。