今日有咩波｜女子世界盃英格蘭女足和波即奪首名 信鬥志博中國女足下盤

上仗以寡敵眾下，仍能憑高昂鬥志險勝對手，保持出線希望的中國女足；在香港時間今晚迎戰D組最強的英格蘭女足，已無退路，必傾盡全力求勝。足智彩開出「讓球」英格蘭讓1/1.5球，可博受讓的中國女足上盤(球賽編號FB8041，8月1日19:00開賽)。

中國女足暫列小組第3

中國女足上仗面對「非魚腩」的海地女足，在上半場便有中場大將張睿領紅牌被逐，但仍能沉着應戰；靠重獲重用的門將朱鈺守穩，加上下半場派出前鋒好手王霜出場，結果後者操刀12碼奠勝，逆境下取3分，保持出線機會。由於英格蘭女足手執6分排榜首，只要多取1分已奪首名，中國女足或有機會伺機突擊。

中國教練水慶霞說：「英格蘭實力很強，歐洲冠軍跟亞洲冠軍沒有什麼可比較，希望中國隊在比賽中全力爭取更多機會。」中國女足對上7次打入決賽周全部躋身淘汰賽，而來自江蘇的張馨，今場將代停賽張睿，坐鎮中場。

中國女足 對 英格蘭女足賠率

英格蘭女足上仗靠年輕翼鋒羅倫占士(Lauren James)早段奠勝，連續兩仗勝1比0，表現未算突出；上仗上半場傷出的中場基莉亞華殊(Keira Walsh)今場缺陣外，主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)應會讓部份副選，包括年輕翼鋒咸姆(Lauren Hemp)及前鋒英倫(Bethany England)多增出場機會，適時留有以待，今場不值捧得太熱。

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