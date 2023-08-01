今日有咩波｜女子世界盃英格蘭女足和波即奪首名 信鬥志博中國女足下盤

上仗以寡敵眾下，仍能憑高昂鬥志險勝對手，保持出線希望的中國女足；在香港時間今晚迎戰D組最強的英格蘭女足，已無退路，必傾盡全力求勝。足智彩開出「讓球」英格蘭讓1/1.5球，可博受讓的中國女足上盤(球賽編號FB8041，8月1日19:00開賽)。
中國女足暫列小組第3
中國女足上仗面對「非魚腩」的海地女足，在上半場便有中場大將張睿領紅牌被逐，但仍能沉着應戰；靠重獲重用的門將朱鈺守穩，加上下半場派出前鋒好手王霜出場，結果後者操刀12碼奠勝，逆境下取3分，保持出線機會。由於英格蘭女足手執6分排榜首，只要多取1分已奪首名，中國女足或有機會伺機突擊。
中國教練水慶霞說：「英格蘭實力很強，歐洲冠軍跟亞洲冠軍沒有什麼可比較，希望中國隊在比賽中全力爭取更多機會。」中國女足對上7次打入決賽周全部躋身淘汰賽，而來自江蘇的張馨，今場將代停賽張睿，坐鎮中場。
中國女足 對 英格蘭女足數據及分析
英格蘭女足上仗靠年輕翼鋒羅倫占士(Lauren James)早段奠勝，連續兩仗勝1比0，表現未算突出；上仗上半場傷出的中場基莉亞華殊(Keira Walsh)今場缺陣外，主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)應會讓部份副選，包括年輕翼鋒咸姆(Lauren Hemp)及前鋒英倫(Bethany England)多增出場機會，適時留有以待，今場不值捧得太熱。
葡萄牙女足 對 美國女足數據及分析
越南女足 對 荷蘭女足數據及分析
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丹麥若贏海地即晉級
同組另一場比賽，丹麥女足只要能打敗篤定出局的海地女足，便起碼可以次名出線，一嘗自1995年後，首次打入世盃淘汰賽階段，實力及鬥志皆遠勝對手；足智彩開出「讓球」丹麥讓1/1.5球，上盤可博(球賽編號FB8042，8月1日19:00開賽)。.
海地女足 對 丹麥女足數據及分析
海地女足 對 丹麥女足賠率
另外，今日下午在新西蘭舉行的兩場E組賽事，兩大熱門美國及荷蘭女足，分鬥葡萄牙及越南女足；兩強目前同是2戰4分，美國女足得失球差佔優排榜首，遇上要必勝求出線的「葡女」，可取入球大細中位數2.5球「大」(球賽編號FB8039，8月1日15:00開賽)。至於鋒力可信的荷蘭女足，遇已出局的越南女足，同樣可博入球大細中位數4.5球「大」 (球賽編號FB8040，8月1日15:00開賽)。