今日有咩波｜女足世盃先遇摩洛哥 「大賽專家」德國[-3]照捧(附直播賽程)

大賽專家，無可抵擋！世界排名第2的德國女足，在女子世盃第5個賽日，終於出場；今天香港時間下午，於澳洲墨爾本的H組分組賽，迎戰今屆參賽隊伍中世界排名倒數第2的摩洛哥女足。德國女足坐擁兩大射手，加上擅踢大賽，首戰遇弱旅無留手；足智彩讓球主客和開[-3]，照捧德國女足主勝。(球賽編號FB8014，7月24日16:30開賽)

過去8屆從未缺席決賽周的德國女足，更在2007年成為史上唯一能「冧莊」的球隊；再者，她們在去年歐國盃決賽僅戰至加時受挫主場的英格蘭女足，雖然今年5戰只嘗一勝，包括上仗熱身賽「臨尾香」、2比3不敵另一非洲球隊贊比亞女足，但這支「大賽球隊」去年歐國盃前，同樣在熱身賽以2比3不敵塞爾維亞女足，捧場客毋須過份憂慮。

德國前鋒線攻擊力強

球隊在世盃外圍賽時10戰9勝入47球，當中歐洲區列次席射手、攻入15球的拜仁慕尼黑當打前鋒莉亞舒賀娜(Lea Schuller)技術全面；加上老將隊長普比(Alexandra Popp)，今屆是個人効力禾夫斯堡11季以來，入球最豐收一季，禁區內制空能力極強，主帥禾絲(Voss)在前線選擇上，有幸福的煩惱。

摩洛哥大賽經驗不足

對手摩洛哥女足去年藉地頭舉辦的非國盃奪得亞軍，成為今屆8支參戰決賽周的新丁之一；雖然本月曾約戰來自歐洲的意大利女足及瑞士女足均悶和對手，但大賽經驗匱乏，前線縱有熱刺射手艾恩妮(Rosella Ayane)壓陣，恐孤掌難鳴。法籍教練柏祖斯(Pedros)在部署上，不排除重心放在稍後鬥同組南韓女足及哥倫比亞女足，今場如一早落後，恐怕會大敗一仗。

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