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波經
2023-11-17 04:31:28
日報

今日有咩波｜威爾斯誓挫阿美尼亞復仇

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歐國盃D組混戰，其中威爾斯近期在歐國外連勝，士氣大振之餘，並重燃出線希望；香港時間明晚在復仇戰作客阿美尼亞，必欲打鐵趁熱，可博客勝(球賽編號FB8499 11月18日22:00開賽)。

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威爾斯今年6月份錄得連敗，包括主場2比4受挫今場對手阿美尼亞；但上輪國際賽賽期先以2比0贏拉脫維亞，再以2比1勇挫應屆世盃季軍克羅地亞，追至跟後者同分並列小組次席，重燃出線希望。今場續以一眾英超兵掛帥，熱刺快馬比蘭莊臣(Brennan Johnson)、般尼茅夫孖寶包括長人基化摩亞(Kieffer Moore)、抗癌勇士大衛布魯克斯(David Brooks)，以及鬥克羅地亞時梅開二度的富咸進攻中場哈利威爾遜(Harry Wilson)合作攻堅，攻力有保證。由於該隊在小組最後一仗要迎戰榜首的土耳其，明晚必決心先求爭勝，鬥心及實力皆秤先，可以追捧。

阿美尼亞暫落後「威、克」兩軍3分排小組第4，出線未絕望，但近期走低；前仗歐國外1球僅負克羅地亞表現還好，但上仗以眾凌寡仍以2球受挫弱旅拉脫維亞，火力薄弱，演出令人失望。年輕射手蘭奴斯(Grant-Leon Ranos)過往7次為國上陣雖入4球，包括上次鬥威爾斯入2球；但這名德國出生的前多蒙特及拜仁慕尼黑青訓產品，今屆在慕遜加柏卻苦無上陣機會，今場必受對方守將嚴密看管，未必再輕易得逞。

克羅地亞要出線 必挫拉脫維亞

同晚稍後時間，克羅地亞將出訪拉脫維亞。「格仔兵團」近2輪歐國外接連不敵2支同組勁敵土耳其與威爾斯，出線現暗湧；但球隊首循環曾以5球狂數拉脫維亞，證明雙方實力有明顯差距，今戰續由皇家馬德里沙場老將莫迪歷(Luka Modric)、賀芬咸射手卡拉馬歷(Andrej Kramaric)及曼城鐵衛加華度爾(Josko Gvardiol)領軍，面對7輪歐國外輸6場的拉脫維亞，客勝必取！ (11月19日01:00開賽)

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