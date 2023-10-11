今日有咩波｜威爾斯選新隊長 迎直布羅陀當磨刀

加里夫巴利(Gareth Bale)退役、艾朗藍斯(Aaron Ramsey)長抖，「紅龍」威爾斯選出守將賓戴維斯(Ben Davies)為新任國家隊隊長，帶領球隊在本屆餘下歐國外比賽奮戰，力爭小組次名出線。「紅龍」於香港時間今晚深夜，將先在主場友賽直布羅陀作熱身，以備戰之後迎戰克羅地亞的搶分大戰(球賽編號FB6937，10月12日02:45開賽)。

威爾斯足球隊近年兩大中流砥柱、前鋒加里夫巴利去年尾世界盃後退休，而今夏回歸英冠卡迪夫城的中場艾朗藍斯，上月中勇戰傷膝。主帥比治(Robert Page)決定提升副隊長、効力熱刺的30歲賓戴維斯，帶領「紅龍」今年餘下3場歐國外比賽，以及今夜在域斯咸鬥直布羅陀的友賽。

威爾斯失巴利藍斯

除門將軒尼斯(Wayne Hennessey)外，現役代表次數最多達80次的賓戴維斯說：「艾朗(藍斯)是偉大的球員，失去他是一大打擊。擔任隊長，與有榮焉，我知道球會目前的情況，已準備就緒。」

談及今夜鬥「歐洲魚腩」直布羅陀作練兵，他說：「希望我們取得佳績以增強信心，迎接克羅地亞的大戰。」威爾斯目前在歐國外D組5戰7分排第4；比榜首克羅地亞多賽1場但少3分，並落後第2位的土耳其3分，下周日深夜鬥「格仔兵團」，許勝不許敗。