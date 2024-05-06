今日有咩波｜孖「里」勢演入球騷 法甲火猛對攻

法甲尚餘3輪賽事，由於法甲前3位球隊可出戰下屆歐聯，里爾為豐厚「錢」景，當然仍要全力爭勝。事實上，連同上仗法甲作客贏梅斯2比1，里爾近5場聯賽4勝1負；單計聯賽主場近7場6勝1和，地頭出擊氣勢強勁，主力加拿大射手約拿芬大衛(Jonathan David)上仗聯賽交出助攻，今季聯賽已入17球，排射手榜第2位，極具威脅，成爭勝尖刀。

不過，今輪前排名第8的里昂，為求下季可踢歐洲賽掘金，亦是全力搶3分。里昂近4場聯賽3勝1負，期間僅敗在提早封王的巴黎聖日耳門腳下，並先後擊敗兩大前列分子摩納哥與比斯特，在今屆法甲已入16球的前阿仙奴射手拿卡錫迪(Alexandre Lacazette)帶領下，無懼作客撼里爾。

翻查往績，這對老對手近4次交手，有3次「總入球」最少3球，而里爾聯賽主場入球向有保證，里昂在各項賽事近5場都開入球騷，最少有3個總入球。孖「里」屬性主攻，今場必取「入球」大。