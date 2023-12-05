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波經
2023-12-05 04:29:58
日報

今日有咩波｜季內主場從未大敗 盧頓擋「兵」好「細」界

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盧頓

盧頓實力平平，勝在鬥志佳，絕少慘敗。

英超周中全面加開快車，其中升班馬盧頓今晚香港時間深夜，主場迎擊阿仙奴。盧頓雖屬全英超班費最少一隊，但踢法大刀闊斧，季內主場出擊從未大敗；相反「一哥」阿仙奴怕遇鐵桶陣，今季客場出擊亦一再贏得辛苦，今場隨時遇上主隊全場死守，足智彩入球中位數[3.5]球，博「入球」細！(球賽編號FB9262，12月6日04:15開賽)

阿仙奴剛戰聯賽迎戰狼隊，開賽早段便憑翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，以及隊長中場馬田奧迪加特(Martin Odegaard)接連建功，領先2球，滿以為「兵工廠」會一如之前歐聯大炒朗斯；殊不知眾將之後放慢腳步，或許阿仙奴球員預期今夜作客盧頓，不會易踢，心理上先稍作留力，見好即收。

阿仙奴尼基迪亞夏維斯或擔正

陣容上，日本國腳右閘富安健洋(Takehiro Tomiyasu)上仗傷出，其位置料由賓韋特(Ben White)取代；至於同場表現一般的加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)與李安度杜沙特(Leandro Trossard)，亦不排除會被尼基迪亞(Eddie Nketiah)、夏維斯(Kai Havertz)搶去正選席位。

盧頓對強隊泊大巴

現排尾4的盧頓，上仗英超出訪賓福特輸1比3，但球隊季內鬥強隊絕少大敗，鬥曼聯、熱刺都是僅負0比1。後備殺手積及布朗(Jacob Brown)，一連兩仗均在尾段取得士哥，腳風不俗，最要留意；這支升班馬計季內聯賽主場亦從未受挫多過1球，預期今戰先「泊大巴」死守，留待比賽後段，看當時戰況才會放手一搏。

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暫時領先利物浦2分排榜首的阿仙奴，今季6場英超作客錄得4勝1和1負；但除了4球大炒不擅主守的般尼茅夫外，其餘3場勝仗贏賓福特、愛華頓與水晶宮，兵工廠都要出盡九牛二虎之力，才在下半場建功險勝1比0；球隊今屆入球數字是前列分子中較少一隊，今場穩中求勝，可先吼入球「細」。

同晚狼隊與般尼亦會一較高下。狼隊上仗殘陣出擊，但出訪阿仙奴亦只是僅輸1比2，表現比想像中好；季內14場英超，其中12場都是有入波亦有失波。今場一對雙防中勒美拿(Mario Lemina)與祖奧高美斯(Joao Gomes)，停賽期滿，俱會擔正復出，預期戰力有所提升。對手般尼上仗主場5比0大炒另一升班馬錫菲聯，英超6連敗後終於反彈，士氣大振；今戰出訪今屆踢法較以往進取的狼隊，必乘勢搶分，足智彩入球中位數[2.5]球，吼入球「大」著數。(球賽編號FB9261，12月6日03:30開賽)

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