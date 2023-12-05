今日有咩波｜季內主場從未大敗 盧頓擋「兵」好「細」界

英超周中全面加開快車，其中升班馬盧頓今晚香港時間深夜，主場迎擊阿仙奴。盧頓雖屬全英超班費最少一隊，但踢法大刀闊斧，季內主場出擊從未大敗；相反「一哥」阿仙奴怕遇鐵桶陣，今季客場出擊亦一再贏得辛苦，今場隨時遇上主隊全場死守，足智彩入球中位數[3.5]球，博「入球」細！(球賽編號FB9262，12月6日04:15開賽)

阿仙奴剛戰聯賽迎戰狼隊，開賽早段便憑翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，以及隊長中場馬田奧迪加特(Martin Odegaard)接連建功，領先2球，滿以為「兵工廠」會一如之前歐聯大炒朗斯；殊不知眾將之後放慢腳步，或許阿仙奴球員預期今夜作客盧頓，不會易踢，心理上先稍作留力，見好即收。

阿仙奴尼基迪亞夏維斯或擔正 陣容上，日本國腳右閘富安健洋(Takehiro Tomiyasu)上仗傷出，其位置料由賓韋特(Ben White)取代；至於同場表現一般的加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)與李安度杜沙特(Leandro Trossard)，亦不排除會被尼基迪亞(Eddie Nketiah)、夏維斯(Kai Havertz)搶去正選席位。 盧頓對強隊泊大巴 現排尾4的盧頓，上仗英超出訪賓福特輸1比3，但球隊季內鬥強隊絕少大敗，鬥曼聯、熱刺都是僅負0比1。後備殺手積及布朗(Jacob Brown)，一連兩仗均在尾段取得士哥，腳風不俗，最要留意；這支升班馬計季內聯賽主場亦從未受挫多過1球，預期今戰先「泊大巴」死守，留待比賽後段，看當時戰況才會放手一搏。