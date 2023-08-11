今日有咩波｜宮澤日向擅鬥歐洲隊 日本女足可擒瑞典女足

大和撫子，勇踏爭霸路！世盃女足8強已決出，香港時間周五起一連兩天上演4場半準決賽；其中最受亞洲球迷注視的「大和撫子」日本女足，安排在明天下午於奧克蘭，出戰上仗淘汰美國女足的瑞典女足，以日本女足今屆的強勁走勢，加上「入球女王」宮澤日向腳風大順，今場可以看高半線，足智彩開出日本女足讓0/0.5球，可博日本女足讓球上盤 (球賽編號FB8110，8月11日15:30開賽)。
「大和撫子」日本女足，在分組賽狂炒西班牙女足，踢出信心，加上高效的中前場快速突擊踢法，演繹近乎完美；上仗16強又以3比1勇擒另一歐洲隊挪威女足，23歲的前鋒宮澤日向單刀攻入「埋齋」球，暫時在今屆入5球，領先射手榜，當中3球是在歐洲隊身上取得。箭頭田中美奈及後備前鋒植木理子已各入2球，日本女足今屆已多達7人取得士哥，教練池田太戰術多變，踢淘汰賽相當著數，今場仍可追捧。
日本女足 對 瑞典女足數據及分析
今場是日本女足連續第3場面對歐洲球隊，若能再過關，4強亦會遇手下敗將西班牙女足，以及荷蘭女足的勝方；當然今場對手瑞典女足實力不俗，上屆奧運16強就以3比1淘汰佔地利的日本女足，但上仗「有運」靠互射12碼踢走兩連霸的美國女足，但全場大部份時間受壓，今場又較對手少休息一天，預計上仗全場最佳的門將梅素域(Zecira Musovic)，面對「大和撫子」全力進襲，又會忙個不停。