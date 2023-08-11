今日有咩波｜宮澤日向擅鬥歐洲隊 日本女足可擒瑞典女足

大和撫子，勇踏爭霸路！世盃女足8強已決出，香港時間周五起一連兩天上演4場半準決賽；其中最受亞洲球迷注視的「大和撫子」日本女足，安排在明天下午於奧克蘭，出戰上仗淘汰美國女足的瑞典女足，以日本女足今屆的強勁走勢，加上「入球女王」宮澤日向腳風大順，今場可以看高半線，足智彩開出日本女足讓0/0.5球，可博日本女足讓球上盤 (球賽編號FB8110，8月11日15:30開賽)。