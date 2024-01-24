今日有咩波｜富咸迎利物浦「大」反撲 主場出擊盡地一煲

英聯盃4強次回合，富咸回師主場再鬥利物浦。富咸首回合雖曾在晏菲路領先半場，但換邊後抵擋不住紅軍排山倒海的攻勢，最終反勝為敗。不過，富咸季內主場不乏佳作，今夜必盡地一煲與紅軍駁火。足智彩開出入球中位數[2.5]球，博「大」！(球賽編號FB0723，1月25日04:00開賽)
4強首回合鬥利物浦，富咸埋門雖少，卻憑老將韋利安(Willian)先開紀錄，但最終換邊後連失2球，這間倫敦小球會整體表現已算不俗；今場回師主場出擊，預期富咸的氣勢會截然不同。始終他們在小屋球場曾5球狂勝諾定咸森林與韋斯咸，又曾反勝阿仙奴；主帥馬高施華(Marco Silva)的領導能力毋庸置疑，今場背水一戰，不排除又能為富咸球迷帶來驚喜。
利物浦折將無損入球能力
利物浦雖然傷兵不絕，一對常規出擊二閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)與阿歷山大阿諾特(Trent lexander-Arnold)，短期內無法復出；快馬穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)在非國盃受傷提早回歸，正在治理傷勢，而好波之人蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)亦同樣成為十字軍。可幸風雨無阻，紅軍各項賽事5連勝勁入14球，包括上輪英超作客4球大炒般尼茅夫，一對射手達雲紐尼斯(Darwin Núñez)與迪亞高祖達(Diogo Jota)，各自梅開二度。
紅軍最大本錢是炮手眾多，上次鬥富咸，就連過往甚少取得入球的居迪斯鍾斯(Curtis Jones)亦有士哥；連同後備殺手加普(Cody Gakpo)建功，已成功搶回晉級主導權。當然，主帥高普(Jürgen Klopp)心知領先黑馬富咸1球，並不穩陣；以紅軍近期的勇銳程度與既有的主攻踢法，今場作客倫敦肯定不會退縮。
富咸逾十年未嘗爭錦標
富咸方面，當然會想盡辦法傾力求勝，一對中北美兵中鋒魯爾占美尼斯(Raúl Jiménez)與快馬波比列特(Bobby Decordova-Reid)，近期均有一定產量；球會對上一次接近爭盃，已是2009/10年度殺入歐霸決賽，現在距離進軍溫布萊只一步之遙，肯定打甩脾，今夜兩軍有力炮製入球騷！