今日有咩波｜富咸迎利物浦「大」反撲 主場出擊盡地一煲

英聯盃4強次回合，富咸回師主場再鬥利物浦。富咸首回合雖曾在晏菲路領先半場，但換邊後抵擋不住紅軍排山倒海的攻勢，最終反勝為敗。不過，富咸季內主場不乏佳作，今夜必盡地一煲與紅軍駁火。足智彩開出入球中位數[2.5]球，博「大」！(球賽編號FB0723，1月25日04:00開賽)

4強首回合鬥利物浦，富咸埋門雖少，卻憑老將韋利安(Willian)先開紀錄，但最終換邊後連失2球，這間倫敦小球會整體表現已算不俗；今場回師主場出擊，預期富咸的氣勢會截然不同。始終他們在小屋球場曾5球狂勝諾定咸森林與韋斯咸，又曾反勝阿仙奴；主帥馬高施華(Marco Silva)的領導能力毋庸置疑，今場背水一戰，不排除又能為富咸球迷帶來驚喜。