今日有咩波｜射手當旺 國米穩勝阿特蘭大

意甲今夜將有前列大戰補賽，由聯賽「一哥」國際米蘭迎戰第5位的阿特蘭大。國米踏入2024年勢如破竹，拿下各項賽事10連勝，在首席射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)腳風超順下，所向披靡；撞正對手阿特蘭大的勝勢剛被AC米蘭煞停，氣勢轉弱兼對賽被一面倒壓住，國米不難再添3分，主勝必捧！(球賽編號FB2182，2月29日03:45開賽)

國米上仗意甲以4比0大炒萊切，踏入新一年無論在意甲、意超盃及歐聯均是戰無不勝。目前「藍黑兵團」在意甲以25戰66分帶出，領先次席祖雲達斯9分兼少踢一場，主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)當然不欲錯過進一步拉開優勢機會，對今場自是志在必得。