今日有咩波｜射手當旺 國米穩勝阿特蘭大

意甲今夜將有前列大戰補賽，由聯賽「一哥」國際米蘭迎戰第5位的阿特蘭大。國米踏入2024年勢如破竹，拿下各項賽事10連勝，在首席射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)腳風超順下，所向披靡；撞正對手阿特蘭大的勝勢剛被AC米蘭煞停，氣勢轉弱兼對賽被一面倒壓住，國米不難再添3分，主勝必捧！(球賽編號FB2182，2月29日03:45開賽)
國米上仗意甲以4比0大炒萊切，踏入新一年無論在意甲、意超盃及歐聯均是戰無不勝。目前「藍黑兵團」在意甲以25戰66分帶出，領先次席祖雲達斯9分兼少踢一場，主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)當然不欲錯過進一步拉開優勢機會，對今場自是志在必得。
國際米蘭求三分增領先優勢
阿根廷射手拿達路馬天尼斯，上仗攻入代表國米的第100及101球，今季聯賽上陣23場入22球，在射手榜放領，把握力驚人兼且狀態長處勇境；主帥已表明今場仍會倚靠這位戰神孭飛爭勝，決不會有任何保留。其前線拍檔方面，上仗因病僅以後備登場的阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)，則有望取代阿歷斯山齊士(Alexis Sanchez)復任正選，與米希達利恩組成的進攻鑼三角，火力更有保證。
對手阿特蘭大近況其實亦算出色，各項賽事經已保持8勝2和不敗；但之前6連勝走勢卻在上仗意甲被AC米蘭終止，而阿特蘭大其實僅靠一記爭議12碼逼和對手，表現有所回落。始終阿特蘭大人腳兵源不如國米充足，作客連撼兩支米蘭球隊，考驗極大；加上射手基迪拿尼(Charles De Ketelaere)近期狀態不及早前火熱，而且兩軍近4次交手，國米全勝，今場當捧主隊。