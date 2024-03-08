今日有咩波｜巴塞主場要殺「馬」追「馬」

本輪西甲打頭陣，今夜即有好戲上演，勁旅巴塞隆拿主場鬥近況出色的馬略卡。「地上最強」雖然近期傷兵問題加劇，但始終人腳充裕，為保爭冠機會，主場不會留手；對手馬略卡近期戰績冒升，護級形勢暫時樂觀，加上之前西盃打入決賽，戰意或稍有鬆懈，再考慮他們客戰例牌走樣，今戰主勝必撐！ (球賽編號FB2917，3月9日04:00開賽)
巴塞下周中要踢歐聯鬥拿玻里的大戰，今輪西甲安排在周五作賽正合心意，毋須刻意留力，可全力出擊。該隊上仗聯賽作客畢爾包互交白卷，續落後榜首皇家馬德里8分，卻折損受傷的法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)與柏迪(Pedri)；可幸球隊人才濟濟，超新星如法明盧比斯(Fermin Lopez)及耶馬爾(Lamine Yamal)可頂上擔正，祖奧菲歷斯(Joao Felix)重返正選，夥拍射手王羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)攻堅。此外，門神達史特根(Marc-Andre ter Stegen)傷愈復出後，表現已漸入佳境，連續兩場聯賽保持不失，無後顧之憂，今場勝算自然更高。
馬略卡急於搶分護級
馬略卡上輪西甲爆冷將神奇球隊基羅納打敗，近4場聯賽錄得2勝1和1負，拿下7分之後，現時在聯賽榜攀上第15位，拋甩降班區尾三卡迪斯8分，護級壓力大大減輕。更值得高興是該隊早前在西盃4強，奮勇淘汰了皇家蘇斯達，打入下月初舉行的決賽；球員經過連場搏殺，要繼續保持高水準發揮，恐怕不易。
馬略卡近5次作客魯營全敗
再者，馬略卡今場雖有中堅雲達希頓(Siebe Van der Heyden)波監刑滿復出，但中場重心馬斯卡利(Omar Mascarell)因累積黃牌夠數停賽，戰力削減；球隊計近10場聯賽作客不勝，今夜要改寫近5次聯賽作客巴塞全敗的劣績，恐有心無力。