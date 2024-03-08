今日有咩波｜巴塞主場要殺「馬」追「馬」

本輪西甲打頭陣，今夜即有好戲上演，勁旅巴塞隆拿主場鬥近況出色的馬略卡。「地上最強」雖然近期傷兵問題加劇，但始終人腳充裕，為保爭冠機會，主場不會留手；對手馬略卡近期戰績冒升，護級形勢暫時樂觀，加上之前西盃打入決賽，戰意或稍有鬆懈，再考慮他們客戰例牌走樣，今戰主勝必撐！ (球賽編號FB2917，3月9日04:00開賽)

巴塞下周中要踢歐聯鬥拿玻里的大戰，今輪西甲安排在周五作賽正合心意，毋須刻意留力，可全力出擊。該隊上仗聯賽作客畢爾包互交白卷，續落後榜首皇家馬德里8分，卻折損受傷的法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)與柏迪(Pedri)；可幸球隊人才濟濟，超新星如法明盧比斯(Fermin Lopez)及耶馬爾(Lamine Yamal)可頂上擔正，祖奧菲歷斯(Joao Felix)重返正選，夥拍射手王羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)攻堅。此外，門神達史特根(Marc-Andre ter Stegen)傷愈復出後，表現已漸入佳境，連續兩場聯賽保持不失，無後顧之憂，今場勝算自然更高。