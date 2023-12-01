今日有咩波｜巴塞失血性 寧撐大勇馬體會

今季西甲爭霸形勢緊湊，前4位球隊目前最多相距只有4分，今輪焦點會是周日深夜上演、巴塞隆拿迎擊馬德里體育會的「老三」對決。「地上最強」近期表現極之飄忽，主帥沙維(Xavi)改變領軍方針，上仗歐聯起用近乎全「外人」的正選陣容；「血性」減退下，不易擊敗打法硬淨，兼且有新星冒起的馬體會，今場寧撐受讓的客軍。(12月4日04:00開賽)。
巴塞隆拿周中歐聯以2比1力克波圖，提早取得出線資格，主帥沙維排出的正選陣容，除頂替受傷達史特根(Marc-Andre ter Stegen)把關的門將恩歷基彭拿(Inaki Pena)，是來自球會拉馬西亞青訓外；其如新星如耶馬爾(Lamine Yamal)、費明盧比斯(Fermin Lopez)及阿歷真度巴迪(Alejandro Balde)等收作後備，陣內擔正的西班牙球星只得由拉斯彭馬斯青訓出產的柏迪(Pedri)及老將後衛恩尼高馬天尼斯(Inigo Martinez)，被西媒批評打硬仗拒信「自己人」。
巴塞西甲表現回落
事實上，巴塞近期表現反覆，近4場聯賽只得2勝1和1負，包括國家打吡主場負皇馬1比2、上輪西甲僅和華歷簡奴1比1，狀態回落；射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)今季表現明顯下滑，今場前線要靠倒戈的祖奧菲歷斯(Joao Felix)，勢必被客軍針對招呼，主隊今場要在聯賽贏波反彈，不是容易。
聯賽跟巴塞同分的馬體會，周中歐聯以3比1力克飛燕諾，近期在各項賽事4連勝，氣勢一流，計近9場聯賽8勝1負，球員愈踢愈有信心。新星如森美爾辛奴(Samuel Lino)、洛迪高列基美(Rodrigo Riquelme)與柏保路巴里奧斯(Pablo Barrios)逐漸得到重用；即使柏保路巴里奧斯剛在歐聯受傷，今場或會缺陣，仍可排強陣出戰。
基沙文於馬體會重拾射門鞋
再者，客軍前線的法國名將基沙文(Antoine Griezmann)今季狀態出色，聯賽已入9球；有傳或會在明年一月過檔曼聯，今場又是倒戈出戰，更要踢爭氣波。馬體會近況佔先，今場有力坐和望贏，全力進逼榜首皇家馬德里。