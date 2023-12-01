今日有咩波｜巴塞失血性 寧撐大勇馬體會

今季西甲爭霸形勢緊湊，前4位球隊目前最多相距只有4分，今輪焦點會是周日深夜上演、巴塞隆拿迎擊馬德里體育會的「老三」對決。「地上最強」近期表現極之飄忽，主帥沙維(Xavi)改變領軍方針，上仗歐聯起用近乎全「外人」的正選陣容；「血性」減退下，不易擊敗打法硬淨，兼且有新星冒起的馬體會，今場寧撐受讓的客軍。(12月4日04:00開賽)。

巴塞隆拿周中歐聯以2比1力克波圖，提早取得出線資格，主帥沙維排出的正選陣容，除頂替受傷達史特根(Marc-Andre ter Stegen)把關的門將恩歷基彭拿(Inaki Pena)，是來自球會拉馬西亞青訓外；其如新星如耶馬爾(Lamine Yamal)、費明盧比斯(Fermin Lopez)及阿歷真度巴迪(Alejandro Balde)等收作後備，陣內擔正的西班牙球星只得由拉斯彭馬斯青訓出產的柏迪(Pedri)及老將後衛恩尼高馬天尼斯(Inigo Martinez)，被西媒批評打硬仗拒信「自己人」。