熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 轉數快FPS 劉馬車 明愛醫院 CLOCKENFLAP 叱咤2023 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-12-01 04:30:54
日報

今日有咩波｜巴塞失血性 寧撐大勇馬體會

分享：
西甲 西甲

今季西甲爭霸形勢緊湊，前4位球隊目前最多相距只有4分，今輪焦點會是周日深夜上演、巴塞隆拿迎擊馬德里體育會的「老三」對決。「地上最強」近期表現極之飄忽，主帥沙維(Xavi)改變領軍方針，上仗歐聯起用近乎全「外人」的正選陣容；「血性」減退下，不易擊敗打法硬淨，兼且有新星冒起的馬體會，今場寧撐受讓的客軍。(12月4日04:00開賽)。

巴塞隆拿周中歐聯以2比1力克波圖，提早取得出線資格，主帥沙維排出的正選陣容，除頂替受傷達史特根(Marc-Andre ter Stegen)把關的門將恩歷基彭拿(Inaki Pena)，是來自球會拉馬西亞青訓外；其如新星如耶馬爾(Lamine Yamal)、費明盧比斯(Fermin Lopez)及阿歷真度巴迪(Alejandro Balde)等收作後備，陣內擔正的西班牙球星只得由拉斯彭馬斯青訓出產的柏迪(Pedri)及老將後衛恩尼高馬天尼斯(Inigo Martinez)，被西媒批評打硬仗拒信「自己人」。

西甲 西甲

巴塞西甲表現回落

事實上，巴塞近期表現反覆，近4場聯賽只得2勝1和1負，包括國家打吡主場負皇馬1比2、上輪西甲僅和華歷簡奴1比1，狀態回落；射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)今季表現明顯下滑，今場前線要靠倒戈的祖奧菲歷斯(Joao Felix)，勢必被客軍針對招呼，主隊今場要在聯賽贏波反彈，不是容易。

聯賽跟巴塞同分的馬體會，周中歐聯以3比1力克飛燕諾，近期在各項賽事4連勝，氣勢一流，計近9場聯賽8勝1負，球員愈踢愈有信心。新星如森美爾辛奴(Samuel Lino)、洛迪高列基美(Rodrigo Riquelme)與柏保路巴里奧斯(Pablo Barrios)逐漸得到重用；即使柏保路巴里奧斯剛在歐聯受傷，今場或會缺陣，仍可排強陣出戰。

Ad Block

基沙文於馬體會重拾射門鞋

再者，客軍前線的法國名將基沙文(Antoine Griezmann)今季狀態出色，聯賽已入9球；有傳或會在明年一月過檔曼聯，今場又是倒戈出戰，更要踢爭氣波。馬體會近況佔先，今場有力坐和望贏，全力進逼榜首皇家馬德里。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受