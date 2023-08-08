今日有咩波｜巴塞隆拿甘柏盃有力拔熱刺

西甲班霸巴塞隆拿，香港時間今晚深夜，將在一年一度季前傳統重要盃賽甘柏盃，迎戰來訪的英超球隊熱刺；以主隊近年在這項賽事的彪炳戰績，加上預計熱刺未必全力出擊，主隊有力延續「優良傳統」 (8月9日02:00開賽)。

巴塞隆拿之前在美國之旅，錄得2勝1負，大敗阿仙奴後連勝皇家馬德里及AC米蘭；中前場人腳充裕，回國休息近一星期，大軍再度登場，新鮮感足。教練沙維在之前連捷中，用上不同的3前鋒組合；一眾射手包括羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandoski)、安素法迪(Ansu Fati)、費倫托利斯(Ferran Torres)及奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，已露勇態，卡士十足。因魯營重建，今戰及巴塞今屆主場比賽要改在可容納54,000人的奧運體育場館舉行，大軍今夜必望在「新主場」打響頭炮。

熱刺料輪換準備英超開咧



對手熱刺剛在周日主場以5比1大勝來訪的烏克蘭球隊薩克達，整個夏天傳出或投拜仁慕尼黑的王牌前鋒哈利卡尼「大四喜」；主帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)該仗未有留力，大部份主力上陣起碼大半場，但匆匆出戰甘柏盃後，將要回英準備周日(13號)英超首輪作客鬥賓福特，今場料會輪換包括巴西鋒將李察利臣、翼鋒比列錫擔正攻堅，實力稍削，戰意更不及對手。

計往績，巴塞對上10屆在甘柏盃全勝，包括去年6比0大炒墨超普馬斯。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx