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波經
2023-08-02 06:00:31

今日有咩波｜巴西女足要贏壓力大 冷博牙買加女足下盤

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今日有咩波｜巴西女足要贏壓力大 冷博牙買加女足下盤

今日有咩波｜巴西女足要贏壓力大 冷博牙買加女足下盤

昔日勁旅巴西女足，料不到今天女子世界盃分組賽最後一戰，落入非勝不可的形勢；在香港時間今天黃昏在F組鬥「黑馬」牙買加女足，要輕鬆贏波不易。足智彩開出讓球牙買加受讓2球，可博下盤 (球賽編號FB8045，8月2日18:00開賽)。

巴西女足形勢被動非勝不可

同組法國女足預料可勝篤定出局的巴拿馬女足下，令對上6屆皆打入淘汰賽階段的巴西，今場鬥多1分的牙買加女足，應是非勝不可。森巴兵團首戰順風順水，4比0大炒巴拿馬女足，但上仗硬撼法國，雖然全場壓逼對手，但攻不銳守不穩，最終輸1比2；預計今場仍會用上仗入波功臣迪芭雅(Debinha)拍巴塞隆拿的姬絲(Geyse)攻堅，首戰中三元的翼鋒波姬絲(Borges)亦是取分主力，望破主守的牙買加女足。

牙買加女足 對 巴西女足數據及分析

上屆分組賽3戰出局的牙買加女足，今屆首戰石破天驚以0比0和法國女足；上仗則在全場圍攻下，1比0氣走巴拿馬女足，累積4分暫壓巴西女足。球隊由史慧比(Swaby)姊妹合作扼守中路，默契佳抗壓力強；加上曼城射手梳爾(Shaw)今場停賽後復出，前線負責突擊，巴西女足未可安枕，今場寧撐牙買加女足。

牙買加女足 對 巴西女足賠率

巴西女足今場要擊敗牙買加才有望打入淘汰賽。 牙買加女足速度快，或可抗衡巴西。 女子世界盃2023F組形勢。（女子世界盃官網截圖）

法國女足實力遠超巴拿馬


同組榜首法國女足，要贏兩戰全敗共吞5蛋的巴拿馬女足出線，應無懸念，今場熱捧入球大細中位數3.5球「大」(球賽編號FB8046，8月2日18:00開賽)。

巴拿馬女足 對 法國女足數據及分析

巴拿馬女足 對 法國女足賠率

另外，今日下午在新西蘭舉行的兩場G組賽事，其中南非女足雖然2戰只得1分，但攻力不俗；要贏剛戰吞瑞典女足5蛋的意大利女足，才能出線，有博冷價值 (球賽編號FB8044，8月2日15:00開賽)。至於2戰2勝的瑞典女足，遇榜尾2戰1分、仍有微弱出線機會的阿根廷女足，入球會多 (球賽編號FB8043，8月2日15:00開賽)。

南非女足 對 意大利女足數據及分析

南非女足 對 意大利女足賠率

阿根廷女足 對 瑞典女足數據及分析

阿根廷女足 對 瑞典女足賠率

女子世界盃now直播賽程。 女子世界盃now直播賽程。
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