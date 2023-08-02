今日有咩波｜巴西女足要贏壓力大 冷博牙買加女足下盤

昔日勁旅巴西女足，料不到今天女子世界盃分組賽最後一戰，落入非勝不可的形勢；在香港時間今天黃昏在F組鬥「黑馬」牙買加女足，要輕鬆贏波不易。足智彩開出讓球牙買加受讓2球，可博下盤 (球賽編號FB8045，8月2日18:00開賽)。

巴西女足形勢被動非勝不可

同組法國女足預料可勝篤定出局的巴拿馬女足下，令對上6屆皆打入淘汰賽階段的巴西，今場鬥多1分的牙買加女足，應是非勝不可。森巴兵團首戰順風順水，4比0大炒巴拿馬女足，但上仗硬撼法國，雖然全場壓逼對手，但攻不銳守不穩，最終輸1比2；預計今場仍會用上仗入波功臣迪芭雅(Debinha)拍巴塞隆拿的姬絲(Geyse)攻堅，首戰中三元的翼鋒波姬絲(Borges)亦是取分主力，望破主守的牙買加女足。

上屆分組賽3戰出局的牙買加女足，今屆首戰石破天驚以0比0和法國女足；上仗則在全場圍攻下，1比0氣走巴拿馬女足，累積4分暫壓巴西女足。球隊由史慧比(Swaby)姊妹合作扼守中路，默契佳抗壓力強；加上曼城射手梳爾(Shaw)今場停賽後復出，前線負責突擊，巴西女足未可安枕，今場寧撐牙買加女足。