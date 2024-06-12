今日有咩波｜巴西有火「大」鬧美國 超新星安迪歷入球不停

美洲國家盃下周開鑼，主辦國美國與奪標熱門巴西，將在香港時間明天早上於奧蘭多「拍跳」。美國上仗同樣主場出擊，但最終慘敗予哥倫比亞，防線中門大開；「森巴兵團」巴西則力拚險勝墨西哥，一連兩場國際賽均與對手合演入球騷，今場入球當然不會少！(球賽編號FB7338，6月13日07:00開賽)
美國早前才在中北美洲國家聯賽決賽，2比0擊敗墨西哥封王；稍後以東道主身份主辦美洲國家盃，以為兩年後破天荒與墨西哥、加拿大，合辦史上首次出現的48隊「馬拉松式」2026世盃決賽周做好準備。
美國隊鐵三角具級數
縱然頭兩輪美洲國家盃分組賽的對手，只是弱旅玻利維亞與巴拿馬，但美國隊在是次國際賽期卻揀選了哥倫比亞與巴西拍跳；其中上仗鬥哥倫比亞，無論是用上季內已在富咸失去正選的隊長添廉，或是些路迪中堅卡達域卡斯，表現都未及水平。幸好，進攻鐵三角AC米蘭的基斯甸普列錫、祖雲達斯的添莫菲韋亞，以及摩納哥的科拿連巴路根，令火力有一定保證，就算今戰硬撼巴西，預期在地頭仍具備一定殺傷力。
「森巴兵團」上仗友賽墨西哥，憑富咸的安達斯彭利拿、阿仙奴的加比爾馬天尼利，以及即將加盟皇馬的超新星安迪歷補時建奇功，在美國中立場3比2險勝對手；繼前戰3比3賽和西班牙後，再次以入球騷娛眾。年僅17歲的安迪歷，繼鬥英格蘭一箭定江山、鬥西班牙又有士哥後，連續3場國際賽入波，潛力無限，今場又可表演射術。
巴西防線處磨合期
不過，另一名皇馬兵艾達米列達奧，長期養傷後只是復出不久，比賽狀態顯然有待提升；上仗與國家隊經驗尚淺的祖雲達斯中堅基爾臣比爾馬合作，令球隊中路防守甩漏不少。今場雙方寓賽於操，勝負各次，吼「入球」大穩陣！
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