今日有咩波｜巴西有火「大」鬧美國 超新星安迪歷入球不停

美洲國家盃下周開鑼，主辦國美國與奪標熱門巴西，將在香港時間明天早上於奧蘭多「拍跳」。美國上仗同樣主場出擊，但最終慘敗予哥倫比亞，防線中門大開；「森巴兵團」巴西則力拚險勝墨西哥，一連兩場國際賽均與對手合演入球騷，今場入球當然不會少！(球賽編號FB7338，6月13日07:00開賽)



美國早前才在中北美洲國家聯賽決賽，2比0擊敗墨西哥封王；稍後以東道主身份主辦美洲國家盃，以為兩年後破天荒與墨西哥、加拿大，合辦史上首次出現的48隊「馬拉松式」2026世盃決賽周做好準備。