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波經
2023-09-12 04:29:58
日報

今日有咩波｜巴西火力全開 有力「大」揭「秘」

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尼馬

巴西尼馬仍是取分之匙。

「南美雙雄」巴西及阿根廷，在世盃外主場旗開得勝後，香港時間明早分途出擊；其中巴西作客秘魯(球賽編號FB5452，9月13日10:00開賽)，憑強大陣容必再主攻，今場可博足智彩入球中位數[2.5/3]球「大」。

來屆世盃決賽周在擴大隊數下，單是南美區已增加兩席至6席，但南美雙雄開局認真對待。巴西王牌尼馬(Neymar)梅開二度及交出助攻，5比1大炒玻利維亞；球隊中前陣容強大，上仗後備出場的英超兵祖連頓(Joelinton)、馬菲斯根夏(Matheus Cunha)及加比爾捷西斯(Garbriel Jesus)隨時升正，「森巴兵」計跨屆近4戰世盃外全部淨勝對手4球，今場作客沒有留手必要。

秘魯去仗悶和巴拉圭

不過對手秘魯剛戰打少1人，仍能悶和巴拉圭，有助士氣；球隊仍由39歲的名將荷西古里路(Jose Guerrero)任單箭頭，但計對上6場世盃外主場全部有入波，今屆「首次」在主場出擊，踢法應不會太保守，有力為森巴防線帶來一定麻煩。

至於阿根廷作客高原球場的玻利維亞(球賽編號FB5451，9月13日04:00開賽)，可博[2.5/3]球「細」。阿根廷球王美斯(Lionel Messi)上仗在尾段射入罰球建功，1比0殺敗厄瓜多爾，不脫「一人球隊」本色；但美斯在尾段因疲累被換走，不排除教練史卡朗尼今場或將這位36歲猛將放在後備席。玻軍雖弱，但一向只靠高原主場搵食；碰上計近8次外圍賽，6次開出「總入球」2球或以下的阿根廷，今場戰情或會膠著。

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