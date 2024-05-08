今日有咩波｜布魯日費倫天拿 歐協聯再演入球騷

歐協聯4強次回合大戰，布魯日回師主場再鬥「紫衣兵團」費倫天拿。雙方首回合炮製出5個入球，費倫天拿大好形勢，但最終亦要去到補時階段才險勝，可說是放虎歸山；是役出訪主場惡極的布魯日，隨時又再合演入球騷！(球賽編號FB6051，5月9日00:45開賽)

費倫天拿射手列卡度蘇迪爾上次交手一早打開缺口，奈何這名意大利射手戰至下半場早段，卻因膊頭受傷傷出。「紫衣兵團」該仗埋門次數雖遠比對手多，但及後只憑正、副選前鋒比洛迪和尼蘇拿各建一功，去到補時階段才險勝3比2，有放虎歸山之感。該隊接戰聯賽出訪維羅納，翼鋒卡斯度維利雖曾一度扳平，但最終仍以1比2敗走，聯賽要上游機會已不大，必主攻歐協聯。