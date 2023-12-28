今日有咩波｜底牌已見愈踢愈沉白禮頓難敵熱刺

英超同晚另一場戲碼亦不俗，「海鷗」白禮頓深夜硬撼熱刺。受歐戰拖累，白禮頓季內演出持續低沉，鋒力轉弱，殺傷力大減，近2季英超主場鬥熱刺亦全敗；反觀熱刺持續反彈，近期在英超3連捷，愈戰愈勇。足智彩讓平手盤不作他選，必撐熱刺「客勝」。(球賽編號FB9957，12月29日03:30開賽)
白禮頓上輪作客水晶宮，全場老鼠拉龜，若非敵方下半場中後段愈縮愈後，心想贏1球夠數；後備落場的射手韋碧克，亦未必可以成為入球功臣。上輪和波後，白禮頓近5輪英超只嘗一勝，計近12輪亦只贏2場；近期主場迎戰富咸、錫菲聯與般尼等中下游分子，悉數和波失分，球隊鋒力大減，實在有迹可尋。
白禮頓兩線作戰兵疲
受歐戰拖累及傷兵問題影響，白禮頓季內雖然能夠在歐霸分組賽脫穎而出，首名出線；但聯賽戰績及表現均不進反退，其中孭飛球星三笘薰自9月底鬥般尼茅夫梅開二度後，已有整整3個月陷入球荒，今場因傷亦上陣成疑。近2季主場鬥熱刺，白禮頓全敗兼0入球，今場當然不值支持。
對手熱刺近況回勇，在英超累計3連勝轟入8球，接連擊敗紐卡素、諾定咸森林與愛華頓，火力全開。無疑該隊上輪迎戰愛華頓，能全取3分確帶點幸運成份，但可以見證射手李察利臣鹹魚翻生，近3輪聯賽入4球；隊長孫興民今季已轟入11個英超入球，近3輪亦入2球，甚有大將之風。
縱然客軍防守中場比蘇馬今輪繼續停賽，幸好左翼衛烏杜治能刑滿復出，預期對左路攻守均有正面影響；遇上季內勝出率極低的白禮頓，熱刺坐和望贏，應可做到！