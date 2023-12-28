今日有咩波｜底牌已見愈踢愈沉白禮頓難敵熱刺

英超同晚另一場戲碼亦不俗，「海鷗」白禮頓深夜硬撼熱刺。受歐戰拖累，白禮頓季內演出持續低沉，鋒力轉弱，殺傷力大減，近2季英超主場鬥熱刺亦全敗；反觀熱刺持續反彈，近期在英超3連捷，愈戰愈勇。足智彩讓平手盤不作他選，必撐熱刺「客勝」。(球賽編號FB9957，12月29日03:30開賽)

白禮頓上輪作客水晶宮，全場老鼠拉龜，若非敵方下半場中後段愈縮愈後，心想贏1球夠數；後備落場的射手韋碧克，亦未必可以成為入球功臣。上輪和波後，白禮頓近5輪英超只嘗一勝，計近12輪亦只贏2場；近期主場迎戰富咸、錫菲聯與般尼等中下游分子，悉數和波失分，球隊鋒力大減，實在有迹可尋。